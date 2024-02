Première en 2024 pour Gand, Eupen y va tout droit

Eupen a joué sans idée, sans volonté et sans vraiment se créer des occasions. Ils terminent donc le week-end sans le moindre point, alors que les Buffalos retrouvent eux, enfin, le chemin de la victoire.

De tous les "prétendants" à la descente, Eupen est certainement l'équipe qui a le calendrier le plus compliqué. Avant de recevoir le Cercle et d'aller à Anderlecht, ce sont les Buffalos qui ont traversé la Belgique pour se rendre dans les Cantons de l'Est.

Si les Pandas veulent prendre des points, ils doivent fournir des prestations impeccables, et ce n'est pas vendre la mèche que de dire que ce dimanche, ils n'ont pas offert la meilleure version d'eux-mêmes. Avant la pause, on peut noter deux occasions, une pour Pantalic, et une énorme pour Charles-Cook, mais ce dernier se loupe lamentablement. Et c'est tout pour Eupen, qui n'a ni les occasions, ni la possession... ni les idées.

En face, La Gantoise n'a pas non plus livré une prestation flamboyante. Mais avec la mauvaise période de l'équipe, les départs, les blessés et le calendrier européen, Gand tire la langue. Il ne faut cependant que quelques minutes pour les voir ouvrir le score sur une superbe action côté gauche et une belle remise de Depoitre pour Hong qui ouvre le score (13', 0-1). Par la suite, Eupen est tellement hors du match que Gand n'a pas besoin de se multiplier pour garder l'avantage jusqu'aux citrons.

Après la pause, on peut s'attendre à des pandas plus féroces... mais on attend toujours. Ce sont plutôt les Buffalos, avec l'entrée de Tissoudali, qui se font de plus en plus pressant. Et cela ne loupe pas puisqu'une nouvelle erreur défensive locale permet à Samoise de frapper et de tromper Slonina (60', 0-2). On n'est pas loin de penser qu'à ce moment du match, la messe est dite. Il ne se passe d'ailleurs plus grand-chose jusqu'à la fin de cette rencontre (0-2).

Pour les Buffalos, c'est le retour vers la victoire, car c'est leur première en championnat en 2024. De son côté, Eupen file tout droit et de plus en plus vite vers les play-downs. Gagner des points dans cette période sera important, mais les Germanophones devront se donner les moyens d'y arriver...et donc ne pas jouer comme ce dimanche soir.