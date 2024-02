L'Union s'offre une promenade de santé à Courtrai

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sans aucun souci ce dimanche après-midi sur le terrain de Courtrai (1-3).

Quelques jours après son match nul face à Francfort, l'Union se déplaçait ce dimanche au stade des Eperons d'Or de Courtrai. Un duel des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge. Alexander Blessin faisait un peu tourner son effectif, avec Teklab et Eckert titularisés.

L'Union ne veut laisser aucune chance à Courtrai et démarre tambour battant. Eckert a déjà deux immenses occasions mais Pirard doit déjà s'interposer (2e, 4e). Courtrai ne tient pas longtemps. Eckert place un superbe centre pour Rasmussen, qui marque son deuxième but cette semaine (0-1, 8e).

© photonews

Courtrai est totalement dominé et ne touche pratiquement pas le ballon. Castro-Montes double déjà la mise d'une frappe croisée qui termine en pleine lucarne (0-2, 17e).

Les Unionistes se promènent totalement ce dimanche, mais Courtrai passe inexplicablement près du 1-2. Burgess dévie in extremis une reprise de volée d'Avenatti (36e). Les Kerels ont beaucoup de chance de rentrer aux vestiaires avec seulement deux buts de retard, mais on sent que le score devrait évoluer en leur défaveur ensuite...

Impression confirmée dès les premières secondes du deuxième acte. Puertas est intenable et fait passer un très mauvais quart d'heure à la défense de Courtrai. Il offre d'ailleurs le 0-3 à Amoura sur un plateau. L'Union tue le match dès la 52e.

© photonews

Alors que l'on pense que la fin de match va être inévitablement très calme, Courtrai marque véritablement de nulle part. Sykes relance involontairement Davies, qui s'en va tromper Moris (1-3, 54e).

Il ne se passe plus grand-chose ensuite. Courtrai tente de bousculer l'Union mais les visiteurs contrôlent totalement le match. Blessin procède à plusieurs changements, faisant monter Lazare, Sadiki, puis Kabangu et Terho. Courtrai termine assez bien son match et tente quelques mouvements intéressants. L'Union attend de son côté que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Sykes doit sauver sur la ligne de but en toute fin de match.

L'Union s'est promenée ce dimanche soir et n'a jamais vraiment inquiétée. Les Bruxellois se sont ménagés en marge des prochaines semaines. Courtrai est sans doute condamné à jouer les Play-downs et aura besoin d'un petit miracle pour se sauver.