Battu par un superbe but de Griffin Yow, le Standard ne sauve pas encore sa tête en Jupiler Pro League

Le Standard avait l'occasion, ce vendredi soir, d'assurer presque définitivement son maintien en Pro League. Battus à Westerlo sur un magnifique but de Griffin Yow, les Rouches comptent toujours quatre points d'avance sur Charleroi, et ne sont pas encore à l'abri.

Plusieurs surprises dans la composition d'Ivan Leko pour le déplacement à Westerlo, ce vendredi soir. Doumbia, Laifis et... Dewaele forment la défense à 3, en l'absence de Lucas Noubi. Fossey est titulaire sur le côté droit, Sowah à gauche. Le trio O'Neill-Alzate-Kawabe est reconduit, alors que Kelvin Yeboah fête sa première titularisation avec les Rouches, Wilfried Kanga étant aussi absent en dernière minute.

Le Standard va avoir le contrôle du ballon pendant la majorité de la période, sans pour autant apporter le danger devant la cage de Sinan Bolat. Les Rouches construisent vers l'arrière, latéralement et personne ne veut être celui qui perd le ballon. Personne ne prend de risque, personne ne joue vers l'avant. Les Rouches dirigent, mais n'avancent pas.

En contre, Westerlo est dangereux. Dès la troisième minute, Sayyadmanesh gagne son duel de la tête avec Fossey et reprend au point de penalty. De peu à côté, mais voilà la première alerte. La suivante n'arrivera qu'à la demi-heure de jeu. Depuis dix minutes, le Standard est en difficulté, car Marlon Fossey, très actif sur la droite, sort sur blessure. Sahabo prend place au milieu, Dewaele sur la droite et... O'Neill, en défense centrale.

Malgré cela, le jeune rwandais rayonne et attire tous les ballons. Si le côté droit est moins dangereux, le Standard retrouve des connexions dans l'axe. Mais, sur un corner mal écarté, Sowah tente de dégager et frappe le tibia de Griffin Yow, de manière totalement involontaire. Penalty indiscutable, cependant, et converti par Nicolas Madsen, à contre-pied. (1-0, 33e).

© photonews

Le Standard n'a pas le droit de perdre ce match et reprend rapidement sa marche vers l'avant. Les combinaisons sont plus rapides, les joueurs de Leko obtiennent un corner. Celui-ci est très bien botté, au premier poteau, sur la tête de... Kostas Laifis, qui égalise et célèbre en fédérant le groupe, dans les bras d'Ivan Leko et du staff (1-1, 37e). Si l'on omet le dernier face à face manqué de Sayyadmanesh (45+4e), les buts auront été les seules occasions majeures de cette période.

Griffin Yow inscrit un but sensationnel

En début de seconde période, c'est progressivement Westerlo qui s'installe dans le camp du Standard. Vermant s'offre un solo, puis il faut Bodart pour détourner une frappe de Sydorchuk, et Laifis pour la dégager (54e).

Petit à petit, le Standard recule et Westerlo gagne les duels, la bataille du milieu de terrain. Les Campinois récupèrent, combinent, Griffin Yow arrive aux vingt mètres et déclenche une frappe somptueuse, en cloche, qui trompe Arnaud Bodart (2-1, 63e). Le portier liégeois ne peut rien faire et constate les dégâts, le but de l'Américain est splendide.

© photonews

Parfois, le Standard reprend la possession du ballon. Mais, comme d'habitude, personne ne produit du jeu vers l'avant. Peu de mouvement, peu de décrochages. Aucun joueur ne veut perdre le ballon, l'audace manque et la vie également.

En face, Westerlo joue de manière intelligente et solide. Rik de Mil veut préserver le résultat et exige des contres, celui de Reynolds est anéanti par O'Neill. Malgré un contrôle du cuir dans la dernière demi-heure, le score n'évoluera plus.

Battu à Westerlo, le Standard ne se met pas encore à l'abri et reste à portée de la zone rouge. Les Rouches gardent quatre points d'avance sur la zone rouge, en attendant les matchs de tous les concurrents. Westerlo passe dixième, un point devant le Standard, et prend donc cinq longueurs d'avance sur les Zèbres.