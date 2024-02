Nulle part pendant 45 minutes, brillant à la reprise : Anderlecht renverse Saint-Trond !

Le Lotto Park était furieux à la mi-temps, mais a vu la réaction attendue. Le RSC Anderlecht est revenu des vestiaires gonflé à bloc !

On ne change pas une équipe qui gagne, même si elle ne joue pas très bien. Brian Riemer n'a pas dérogé à la règle, et ne remet pas encore Augustinsson et Sardella dans le onze. Plus surprenant, ces deux derniers revenant à peine de blessure, il persiste et signe en ce qui concerne un Verschaeren effacé ces derniers temps.

Le match ne commence pas si mal pour le RSCA, qui se procure la première grosse occasion : d'un superbe coup d'oeil, Hazard trouve Patris dans le dos de la défense. Mais ce dernier est trop altruiste, alors qu'il aurait dû frapper (5e). Et alors que STVV était fébrile jusque là, une véritable offrande de Kristian Arnstad à Jarne Steuckers permet aux Canaris d'ouvrir le score (0-1, 8e).

Anderlecht sort alors de son match, et enchaîne les gestes manqués. Arnstad se fait encore dépasser mais Zahiroleslam se loupe (20e). Côté droit, Patris est en jambes et ne laisse que peu passer un Bocat très actif. Ca manque cependant terriblement de mouvement dans l'entrejeu, où Delorge et Fuji règnent en maître : Verschaeren et Rits sont hués, le nom de Théo Leoni est scandé par tout un stade. Il n'y a que sur une grossière erreur de Suzuki que le RSCA est dangereux, mais Dreyer, à qui le portier japonais avait fait la passe, frappe au-dessus (36e).

Anderlecht renverse le match !

Les premières 45 minutes ne nous préparaient donc pas à ce qui se passe après la pause. D'abord, avec un peu de chance, et peut-être la complicité de Suzuki pas irréprochable : Verschaeren trouve la tête de... Thorgan Hazard. La reprise est loupée, mais lobe le portier trudonnaire (1-1, 49e). Yari Verschaeren, en feu, ne s'arrête pas là : lui qui avait totalement raté sa première période accélère, dribble deux hommes, combine avec Mario Stroeykens qui fait 2-1 (52e).

© photonews

Et ce n'est pas fini : cette fois, c'est Hazard qui lance parfaitement Anders Dreyer. Le Danois centre pour Kasper Dolberg, qui n'a qu'à la mettre au fond (3-1, 55e). En dix minutes, l'organisation trudonnaire a volé en éclats. Il aura suffi à Anderlecht d'enfin mettre un peu de vitesse dans ses combinaisons.

Peu après l'heure de jeu, conforté par le score, Riemer lance les deux revenants, Augustinsson et Killian Sardella : ce dernier récolte une ovation dont il n'aurait certainement pas rêvé il y a quelques années, quand il était la tête de Turc de tout le stade. Delorge frôle la lucarne de Schmeichel (67e), mais c'est bien le seul soubresaut de Canaris à l'agonie.

Dreyer passe tout près de son petit but aussi mais se heurte à Suzuki (71e). Le dernier goal du soir, il sera pour Luis Vazquez, sur un penalty obtenu par Hazard (76e, 4-1). Le cadet d'Eden aura encore été flamboyant ce soir. Sa sortie, apparemment sur blessure, assombrira donc une soirée qui avait très mal commencé, mais s'est terminée par une victoire importante pour Anderlecht.