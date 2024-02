Le RWDM a commencé fort mais Genk a répondu en candidat au top 6

Genk l'a emporté 3-1 contre le RWDM. Les Molenbeekois peuvent toutefois se montrer fiers de leur prestation.

Du dynamisme, de l'envie, de l'intensité : voilà ce que les supporters du RWDM et le nouvel entraîneur Bruno Irlès attendaient des joueurs pour ce périlleux déplacement à Genk. Un cocktail aperçu après moins de deux minutes de jeu et qui a précisément permis aux Molenbeekois de cueillir Genk à froid.

Grâce à une récupération haute de Pierre Dwomoh, Carlos Alberto combinait dans le rectangle avec Pathé Mboup (qui remplaçait akhtar Gueye, suspendu) avant de tromper Maarten Vandevoordt. Dans la foulée de cette ouverture du score, le RWDM continuait à prendre Genk à la gorge en empêchant le Racing de ressortir proprement.

Mais en se positionnant un peu plus bas, les hommes de Bruno Irlès ont fini par laisser Genk sortir la tête de l'eau et développer son jeu. Trop lent dans les combinaisons, le Racing a réagi sur phase arrêtée. Sur un corner qui n'aurait pas dû être accordé, Tolu Arokodare s'est imposé en costaud pour se défaire du marquage et placer son coup de tête hors de portée de Théo Defourny.

Un Genk à réaction, le RWDM courageux

Invisibles jusque-là, le relatif manque d'automatisme suite aux changements effectués par Yirlès (Mercier sur le banc, Reine-Adelaide placé plus haut, retours de Camara et d'Abe dans le onze) se sont fait ressentir. Sur sa lancée, Genk a continué à prendre le jeu à son compte.

Et c'est Luca Oyen qui a permis aux Limbourgeois de prendre l'avantage. Le jeune talent belge de 20 ans a inscrit son premier but de la saison en profitant de l'appel de Tolu Arokodare pour lui-même partir en profondeur et mystifier toute la défense.

© photonews

Renversé, le RWDM n'en est pas moins resté dangereux pour autant. Très remuant sur le flanc gauche, Carlos Alberto a initié plusieurs occasions molenbeekoises dans le premier acte. Mais le retour de la défense adverse puis Maarten Vandevoordt l'ont empêché d'à nouveau inscrire son nom au tableau des buteurs. La parade du portier Limbourgeois sur la frappe enroulée est tout simplement splendide !

Le Racing est ensuite revenu sur le terrain moins naïf en deuxième mi-temps. Avec la montée de Joris Kayembe à la place d'Edouard Sobol, Wouter Vrancken a ajusté son équipe, beaucoup plus calme au ballon et souveraine dans les duels. Les sorties de Mickael Biron, très précieux aux côtés d'Mboup et de Carlos Alberto ont confirmé les difficultés du RWDM à recréer le danger comme en première mi-temps.

© photonews

C'est ainsi Genk qui est passé plus proche du 3-1 que du 2-2. Mais ni Christopher Bonsu Baah, ni Luca Oyen, ni Ken Nkuba, monté au jeu, ne sont parvenus à faire le break. C'est finalement Andi Zeqiri qui a tué le match dans le temps additionnel pour permettre à Genk d'empocher trois points précieux en vue du top 6 : les Limbourgeois passent provisoirement devant La Gantoise et le Cercle de Bruges.

De son côté, le RWDM repart de le Cegeka Arena avec une prestation sur laquelle bâtir pour la fin de saison, à défaut de mettre la pression sur OHL et Charleroi, qui s'affrontent dans quelques minutes.