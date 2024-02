Loin d'être ridicule, le Standard méritait mieux à l'Union

Dans son déplacement périlleux au Stade Joseph Marien ce dimanche, le Standard s'est incliné face à l'Union SG (2-1). Pourtant, les Rouches ont tenu tête au leader incontesté du championnat.

Quelques jours après sa très belle qualification face à Francfort, l'Union accueillait le Standard ce dimanche soir. Les Bruxellois veulent terminer la phase classique en boulet de canon, le Standard veut s'éloigner de la zone rouge.

Alexander Blessin fait tourner quelque peu son effectif. Amoura, intenable jeudi, est sur le pied. Machida également. Eckert est titularisé aux côtés de Nilsson. Teklab connait sa deuxième titularisation en deux semaines. Au Standard, Ivan Leko aligne ses forces vives. Kawabe, Sowah et Djenepo sont sur le banc.

On le voit dès les premières minutes : le Standard laisse le ballon à l'Union et tente de la piéger. Les Bruxellois se ménagent progressivement plusieurs occasions. Sur un centre de Teklab, Panzo est tout près de tromper Bodart (10e). Le gardien liégeois sort ensuite un très bel arrêt sur une frappe de Puertas (12e).

L'Union est clairement la plus dangereuse, même si le Standard se montre intéressant sur quelques phases et semble tenir la baraque derrière. Les mouvements de l'Union ont du mal à aboutir. Bodart doit à nouveau s'employer sur un coup franc de Puertas (24e).

Le Standard rate sa chance et se fait punir ensuite

Dominés, les Rouches sont pourtant tout près de réaliser le hold-up. Sur une nouvelle intervention approximative, Burgess se fait devancer par Yeboah. Le numéro 9 du Standard tire sur le poteau. Moris a un arrêt déterminant devant O'Neill, qui avait suivi.

Sur l'action qui suit, le match bascule. Eckert est séché dans le rectangle. Mr Laforge indique le point de penalty après vérification des images. Nilsson s'élance et prend Bodart à contrepied (1-0, 35e).

Le Suédois va, quelques minutes plus tard, délivrer un centre parfait pour Eckert, qui fait déjà 2-0 et conclut une action collective magnifique (38e).

Le Standard est dans les cordes, mais a tout de même des opportunités de revenir dans le match. Moris sort un très bel arrêt face à Yeboah (40e). Dans la foulée, les Liégeois connaissent un nouveau coup dur, avec la sortie sur blessure de Vanheusden.

Leko n'a pas d'autre choix que de réaliser des changements offensifs. Kawabe remplace Vanheusden, Djenepo monte à la place de Panzo. Côté Union, Blessin remplace Puertas par Rasmussen et Burgess par Machida.

Djenepo marque le but de l'espoir pour le Standard

Le Standard veut encore y croire. Et marque au meilleur moment. Sur un corner repoussé par la défense de l'Union, Djenepo reprend directement et marque dans un trou de souris. Le premier but cette saison pour le Malien, qui est peut-être très important (2-1, 50e).

L'Union sait qu'elle va devoir gérer son match et reculer. Les occasions se font bien plus rares, voire inexistantes. Malgré la tension, on s'ennuie presque dans cette seconde période.

Face à cette situation, Blessin décide de faire monter ses deux flèches : Amoura et Lapoussin. Le premier tente directement de faire la différence mais est bien contenu, notamment par Doumbia.

Le Standard termine très bien sa rencontre et pousse pour égaliser. Kawabe fait une très bonne montée au jeu. D'habitude clinique, l'Union manque par deux fois de tuer le match (81e, 86e). Irréprochable ce soir, Arnaud Bodart réalise un arrêt phénoménal sur une frappe magnifique de Teklab (89e). Il sauve encore devant Kabangu, pour le sport (90e+5).

La volonté du Standard n'aura pas suffi ce dimanche. L'Union aura été plus efficace, plus tranchante, et aura frappé au moment parfait. Les Bruxellois enchaînent une nouvelle victoire, malgré une belle résistance. Le Standard devra se battre jusqu'au bout pour éviter les Play-downs, mais peut tirer beaucoup de positif dans cette défaite.