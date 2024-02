🎥 Plus de peur que de mal pour Zinho Vanheusden

Le capitaine des Rouches a pris un coup sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Il a été contraint de quitter le terrain en civière.

Les images ont jeté un froid sur le stade Joseph Marien dimanche soir : Zinho Vanheusden a été victime d'un triple contact avec Gilles Dewaele et Gustaff Nilsson dans les airs et est resté au sol juste après.

Les secours sont arrivés sur le terrain et ont évacué le capitaine du Standard sur la civière. Ce dernier a été emmené à l'hôpital dans la foulée.

Un hernie pour Zinho Vanheusden, pas de fracture

Si Ivan Leko est resté très évasif à ce sujet en conférence de presse, les premières informations semblent moins graves que prévu. En effet, selon Het Nieuwsblad, même si le joueur ne parvenait pas à bouger une heure après l'incident, les premiers résultats indiqueraient une hernie et donc pas de fracture.

Vanheusden, sous morphine, a passé la nuit à l'hôpital d'Erasme en compagnie d'un kiné du staff des Rouches.

"En football, on gagne, on perd, on passe à autre chose dès le lendemain. Ce qui nous rend tristes, c'est la blessure de Zinho. C'est un joueur important, c'est le capitaine de l'équipe et le Standard a besoin de lui", avait déclaré l'entraîneur du club principautaire en conférence de presse.