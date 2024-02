L'Union presque sans opposition pour le titre ? "Il semble qu'ils soient nos seuls grand rivaux"

Avec une victoire face au Standard, l'Union continue son petit bonhomme de chemin en tête du championnat. Les Champions Playoffs n'auront-ils que deux équipes à la bataille ?

Malgré une deuxième mi-temps plus timide, l'Union Saint-Gilloise a disposé du Standard dimanche soir (2-1) pour s'offrir une 20e victoire cette saison en 27 rencontres.

Avec 65 points, l'USG compte toujours huit unités de plus que le Sporting d'Anderlecht qui avait arraché le Topper au Jan Breydelstadion plus tôt dans la journée après un scénario complètement fou en fin de match.

Il ne reste que trois rencontres de phase classique avant de rentrer dans le vif du sujet : les Champions Playoffs. Mais ceux-ci n'auraient-ils finalement que deux équipes en course pour le titre malgré les six clubs qui vont y participer ?

Anderlecht seul concurrent de l'Union ?

Les formes récentes de l'Union et d'Anderlecht pourraient laisser supposer cette idée et même Alexander Blessin semble s'y faire : "Il semblerait qu'Anderlecht soit effectivement notre seul grand rival même si avec la division des points et le fait qu'il en reste 30 à prendre derrière".

"Mais nous reparlerons de ces choses-là une fois qu les Playoffs seront arrivés. Il faut avant tout se concentrer sur les trois derniers matchs de la phase classique", a néanmoins ajouté Alexander Blessin.