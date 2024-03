Face à un très faible Courtrai, l'Antwerp assure le minimum et valide sa place en Play-offs 1

Rencontre assez peu emballante ce samedi au stade des Eperons d'Or. L'Antwerp s'est imposé sur la plus petite des marges face à Courtrai (0-1).

Déjà condamné de jouer les Playdowns, Courtrai espérait surprendre l'Antwerp ce samedi sur son terrain. L'Antwerp pouviat passer provisoirement devant le Club de Bruges et grimper sur le podium.

La rencontre a vraiment été à sens unique. Courtrai a été privé du ballon dès les premiers instants et n'a jamais vraiment fait douter les Anversois. Positionnés très bas, les Kerels ont laissé l'Antwerp venir et ont subi inévitablement.

Oublier Ilenikhena : la grosse erreur de Courtrai

Sans se montrer dangereux directement, l'Antwerp s'est plutôt montré patient. Le Great Old a marqué sur sa première réelle occasion. Ejuke a délivré un très bon centre depuis la droite ; Ilenikhena a été oublié au point de penalty et a canonné dans le plafond du but (0-1, 31e).

Courtrai a à peine tenté de réagir. Butez est sorti devant Davies (35e) et Avenatti a frappé bien trop mollement (39e). Pirard, le gardien de Courtrai, a évité le 0-2 sur une tête vicieuse d'Alderweireld (45e+2).

L'Antwerp au petit trot

A la mi-temps, Courtrai avait des expected goals de...0. C'est dire ! Sans surprise, les hommes de Freyr Alexandersson n'ont pas renversé la vapeur.

L'Antwerp a vraiment joué à un rythme mineur en seconde période. Pirard a dû sauver les essais de loin d'Ondrejka (57e et 61e). Alderweireld est passé tout près de marquer, mais sa reprise de la tête s'est écrasée sur la barre (64e).

Ondrejka, meilleur Anversois sur la pelouse ce samedi, a cru faire le break mais son but a été annulé pour une faute de main (77e). Dans les arrêts de jeu, Kangwa a tenté une frappe de loin qui est passée au-dessus du but de Butez (90e+1).

Courtrai n'a montré aucune réaction, l'Antwerp a assuré sans se fatiguer. Les hommes de van Bommel auront l'occasion de se positionner au mieux pour les Play-offs la semaine prochaine, face à l'Union. Ils viennent de valider leur place dans le top 6. Une chose est sûre concernant Courtrai : s'ils jouent comme ça pendant les Play-downs, ils seront relégués.