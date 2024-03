Bruges valide son billet, Deila sauve sa tête et le Standard

Le Club de Bruges avait besoin d'une victoire pour assurer son billet pour le top 6. Ce ne fut pas beau à voir, OHL aurait pu vraiment prendre les trois points, mais la qualité individuelle a fait la différence.

Dire que le Club de Bruges n'est pas en confiance ne serait pas mentir. Depuis quelques semaines, les résultats des Gazelles sont en dents de scie et la défaite européenne de Molde l'a une nouvelle fois prouvé. La donne pour la rencontre de ce dimanche est assez claire : une victoire qualifierait le Club pour les Champion's Playoffs.

Le début de match semble à l'avantage du Club, qui presse haut, récupère les ballons dans le dernier tiers adverse... mais il y a un gros problème : Leysen n'est pas vraiment mis sous pression. Au contraire, c'est plutôt Jackers (toujours entre les perches) qui doit s'employer. Schrijvers a envie de se montrer sur la pelouse de son ancien club et c'est toute l'équipe de Louvain qui se crée des possibilités, comme une tête de Maziz hors cadre.

Mais ce sont les hommes de Garcia qui vont ouvrir le score. Un corner superbement bien tiré trouve Pletinckx qui ouvre le score (31', 0-1). Le public local n'est forcément pas très heureux et siffle ses ouailles. Heureusement, un homme va aider les Brugeois : Leysen. Un centre assez anodin de MEijer est mis dans son propre but par Leysen (41', 1-1). C'est tout un Jan Breydel qui respire avant de se crisper dans les arrêts de jeu, lorsque Jackers sort dans les pieds de Schrijvers. Penalty ? Pas penalty ? L'arbitre ne siffle rien, le VAR ferme boutique, tout le monde rentre aux vestiaires.

Un Club de Bruges à la limite du scandale

Après la pause, le Club de Bruges n'y est absolument pas. Il n'y a pas de pressing, le jeu est lent, et surtout cette équipe ne sait pas défendre. Un contre éclair permet à Thorsteinsson de déborder et de centrer pour Brunes, absolument seul... mais le talent n'est pas familial et il rate le cadre. Ce raté est incroyable et il va avoir de graves conséquences.

Dans la foulée, une faute sur Skoras permet à Vanaken de démontrer que même dans un jour sans, il peut marquer un superbe coup franc (62', 2-1). Le double Soulier d'Or enlève une épine du pied, non pas de Doumbé, mais de Ronny Deila. Et dans la foulée, Leysen se loupe encore sur un corner et Meijer en profite pour planter le but du 3-1 (64', 3-1). Le match s'est joué en quelques minutes et ces deux buts ont fait énormément de bien au Club, qui n'était absolument pas dans de bonnes dispositions.

Le Club de Bruges s'impose donc, un peu dans la douleur, et on sent qu'au Jan Breydel, la sérénité n'est pas au rendez-vous. Mais ce qu'on retiendra, c'est que le Club de Bruges va disputer les Champion's Playoffs, envoie pratiquement OHL dans les playdowns, et sauve le Standard et plus que probablement le Sporting de Charleroi. Les décisions tombent les unes après les autres en Jupiler Pro League.