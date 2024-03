L'Union voit revenir Anderlecht dans la course, La Gantoise espère un miracle pour les Play-offs

L'Union SG et La Gantoise n'ont pas su se départager ce dimanche (1-1).

Leader incontestable de Pro League, l'Union veut maximiser son avance avant les Play-offs. Victoire nécessaire ce dimanche après le facile succès d'Anderlecht contre le RWDM. Pour des Buffalos désormais 8e au classement général, cela commence à devenir très compliqué d'espérer terminer dans le top 6.

Sans doute encore un peu sonnée de la déconvenue contre Fenerbahce en semaine, l'Union se montre assez timorée en début de match. Amoura frôle l'exclusion après un tacle inconsidéré sur Samoise (3e). L'Union tente timidement de créer le danger sur phases arrêtées, comme très souvent.

Sur sa première occasion, La Gantoise passe tout près d'ouvrir le score. De Sart décale Tissoudali, mais Moris sort très bien et réalise un sauvetage indispensable (14e). Quelques minutes plus tard, c'est Burgess qui doit sauver sur la ligne (17e).

L'Union garde globalement la possession mais se heurte à une équipe gantoise assez bien organisée. Davy Roef, le gardien de La Gantoise, n'a pratiquement rien à faire en première mi-temps. La plus grosse opportunité bruxelloise ? Une frappe de loin de Sykes, qui passe à un gros mètre du poteau (33e).

L'Union encaisse, puis se réveille !

La Gantoise frappe en seconde mi-temps. Alors que l'Union était assez bien remontée sur le terrain, elle est surprise sur une phase confuse. Après un cafouillage dans le rectangle, Tissoudali sert Gerkens. Meilleur Gantois depuis plusieurs semaines, l'ancien de l'Antwerp met son équipe aux commandes (0-1, 53e).

L'Union réagit 10 minutes plus tard. D'une reprise de la tête, c'est Castro-Montes qui égalise sur un service de Lapoussin (1-1, 65e). L'efficacité unioniste a encore frappé !

Totalement revigorée, l'Union termine la rencontre en force. Roef sort un arrêt déterminant devant Lazare, qui vient de monter au jeu (73e). Le gardien gantois doit ensuite claquer un ballon vicieux (75e).

Bien décidé à gagner ce match, Alexander Blessin remplace Amoura - pas en réussite ce dimanche - par Eckert. La Gantoise ne montre plus rien offensivement et souffre, malgré un point qui ne lui suffit pas du tout. Machida donne des frissons à Roef sur une surpuissante frappe lointaine (87e). A la dernière seconde de jeu, Eckert enroulera le ballon juste à côté du but.

L'Union et La Gantoise se quittent finalement dos à dos. Un résultat logique au vu de la physionomie de la rencontre. L'USG perd deux points d'avance sur Anderlecht. L'écart est désormais de 6 points. La Gantoise est à seulement un point du top 6 mais n'a pas son destin entre les mains.