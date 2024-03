Un Charleroi en mode "playdowns" ne fait pas le job face à un Cercle pourtant réduit à 10

Charleroi connaissait l'importance du moment, mais n'a pas été à la hauteur. Pourtant à 11 contre 10 et avec un penalty en sa faveur, le Sporting n'est pas parvenu à prendre trois points quasi-synonymes de maintien.

"Le match le plus important des dix dernières années", voilà comment Felice Mazzù décrivait, avec lucidité, ce Charleroi-Cercle de Bruges. Une victoire ce samedi et le maintien est assuré ou presque, le scénario était simple. Pour l'occasion, le Mambourg est plus rempli et plus bouillant qu'à l'accoutumée : l'union sacrée est là, au moins le temps de se maintenir en D1A, après les tensions à l'encontre de Mehdi Bayat.

L'enthousiasme est aussi là sur le terrain, à défaut d'autre chose. Charleroi n'est pas là pour briller : c'est du "power play", avec notamment Jérémy Petris qui multiplie les efforts côté droit. Bien vite tout de même, le Cercle, bien meilleur balle au pied, prend le contrôle de l'entrejeu. Alan Minda alerte Koffi (10e), Kevin Denkey place au-dessus après un petit solo de Felipe Augusto (23e).

Charleroi à 11 contre 10

Si le milieu carolo est un peu en difficulté, la défense est impériale, que ce soit Dari ou Andreou, toujours au bon endroit. Devant, coup dur à la demi-heure avec le claquage de Mbenza, remplacé par Dragsnes (30e). Mais le tournant du match a lieu dix minutes plus tard : après un énième long ballon (dont on se disait que Charleroi abusait), Youssouph Badji prend le meilleur sur Boris Popovic, qui le stoppe et est logiquement exclu (40e). Le coup-franc consécutif de Ilaimaharitra heurte la latte.

© photonews

La discipline du Cercle et l'absence d'idées du Sporting Charleroi fait qu'à aucun moment, on a vraiment l'impression de voir une équipe réduite à 10. Mais Jérémy Petris, lui, a des idées et monte très bien sur son flanc, jusqu'à obtenir un penalty logique après un joli coup du sombrero. Malheureusement pour les Zèbres, Warleson anticipe bien le tir de Marco Ilaimaharitra (61e).

Le niveau, déjà très bas, plonge encore un peu. Daan Heymans frappe de peu à côté, pour l'une des rares alertes hors-penalty autour des buts de Warleson (68e) ; sans un excellent Andreou, Alan Minda serait passé à plusieurs reprises. Alors que le Cercle semble tirer la langue, Muslic fait rentrer le métronome Félix Lemaréchal pour calmer ses troupes, avec succès. Mais Charleroi prend l'ascendant, les gestes se font imprécis chez les Groen & Zwart.

Sans conséquences, cependant : Warleson s'envole joliment devant Guiagon (87e), et la défense dégage un ballon chaud signé Stulic au bout du temps additionnel (90e+4). Pire : sans un arrêt magistral de Koffi sur un ultime errement défensif, le Cercle s'imposait. Cela restera bien 0-0 : le maintien se jouera... dans le Felice time, lors de la toute dernière journée de championnat. Ce sera à La Gantoise, pendant qu'OHL recevra Malines...