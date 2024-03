Au bout d'un derby à sens unique, Anderlecht envoie le RWDM en Playdowns

Anderlecht n'a pasfait dans la dentelle face à son voisin du RWDM et continue de faire pression sur l'Union. Pour Molenbeek, le maintien passera par les Playdowns.

Il y a eu de l'envie de la part des deux équipes pendant quelques minutes mais c'est finalement Anderlecht qui a rapidement pris le dessus sur le RWDM pour plier, en l'espace de trente minutes, une rencontre qui a été à sens unique.

Désormais pour Molenbeek, le Salut passera par des Playdowns irréprochables. Du côté du Sporting, on continue la prise de confiance avant l'entame des Champions Playoffs.

Anderlecht a dominé dans les premières minutes de la rencontre malgré un beau contre du RWDM qui s’est terminé en corner après un mauvais contrôle de Carlos Alberto.

Après seulement dix minutes, les Mauves ont trouvé le chemin des filets. Sur un corner où la défense molenbeekoise a été beaucoup trop passive, Anders Dreyer a envoyé un ballon ultra tendu qui a été dévié à bout portant par Jan Vertonghen. La sanction est sans appel : 0-1 (11e).

Trop d’erreurs et pas assez de jeu du côté du RWDM

Un premier but qui a fortement chamboulé les esprits des joueurs de Bruno Irles qui ne s’y retrouvaient plus. Quelques minutes plus tard, suite à une mauvaise relance de Theo Defourny dans les pieds d’Adaramola Omatoya, Anders Dreyer s’est emparé du ballon pour aller ajuster le gardien du RWDM : 0-2 (18e).

La descente aux enfers a continué à la demi-heure de jeu pour les Molenbeekois avec une faute de David Sousa sur Jan Vertonghen dans le rectangle (et visiblement contesté par ce dernier). Kasper Dolberg a pris ses responsabilités et converti le penalty dans la foulée (31e, 0-3).

Une deuxième mi-temps beaucoup plus calme

Sans pour autant se montrer plus efficace, le RWDM a montré un autre visage durant le premier quart d’heure de la seconde mi-temps. Et malgré quelques belles actions techniques individuelles du côté d’Anderlecht (comme celle de Yari Verschaeren), on a retrouvé un certain équilibre dans la rencontre.

Peu après l’heure de jeu, Brian Riemer a tenté le coup : deux attaquants devant. L’entraîneur du RSCA a donné un peu de repos à Anders Dreyer en faisant monter Luis Vazquez.

Et dans la foulée, comme face à Bruges, Verschaeren s’est assis au sol, visiblement victime d’un problème à la jambe (70e).

Un RWDM définitivement en mode « Playdowns »

Le reste de la rencontre aura été tout en gestion pour Anderlecht qui s’est chargé de contenir les quelques offensives, trop brouillonnes, de son adversaire tout en s’offrant quelques tentatives.

Pour Anderlecht, il restera trois points à prendre face à Courtrai lors de la dernière journée histoire d’arriver dans les meilleures conditions possibles en Champions Playoffs. Pour le RWDM, la première victoire de 2024 se fait toujours attendre et il faut désormais vraiment passer en mode « Playdowns ».