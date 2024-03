Anderlecht se loupe juste avant les Playoffs et fait un beau cadeau à l'Union

Anderlecht a perdu pour la première fois de la saison à domicile. Une défaite au pire moment.

Si ce match entre Anderlecht et Courtrai avait été déplacé au samedi soir, cela ne voulait pour autant pas dire qu'il n'avait aucune importance. Le RSCA voulait maintenir la pression sur l'Union, qui se rend au Bosuil ce dimanche, et tout point pris par Courtrai pouvait avoir une importance capitale au décompte final.

Et après une véritable démonstration la semaine passée dans le derby bruxellois, le Sporting a été loin d'atteindre le même niveau cette fois. Un niveau assez bas de la part des Mauves qui en dit aussi long sur celui du KVK, et n'est pas bon signe pour le RWDM et l'AS Eupen en Playdowns : Courtrai a mis Anderlecht en grande difficulté.

Un Anderlecht très faible

Le début de match est à l'avantage de Courtrai, et Anderlecht fait même face à une très mauvaise nouvelle : Yari Verschaeren sort à nouveau blessé (11e). Le talent bruxellois fait presque la différence : un centre d'Augustinsson et une erreur de Pirard profitent presque à Augustinsson (37e).

© photonews

Mieux encore : Anders Dreyer enroule magistralement une frappe en pleine lucarne... mais était hors-jeu (39e). Courtrai, qui finira la première période avec un avantage en termes de possession, répondra par un centre très dangereux de De Neve que Schmeichel boxe sur Vertonghen, presque dans ses propres filets (40e).

En seconde période, c'est un produit de Neerpede qui passe tout près d'ouvrir le score... mais en faveur de Courtrai. Suite à une intervention manquée de Vertonghen, Nayel Mehssatou part en effet en face-à-face avec Schmeichel, mais place juste à côté (59e). Vazquez répond, frappant sur Pirard.

La nonchalance d'Anderlecht est cependant évidente, et finit par coûter cher. Zeno Debast se troue totalement à la relance, et dégage sur Isaak Davies qui va tranquillement faire 0-1 (79e). Et malgré la pression anderlechtoise, plutôt inoffensive (seul Sardella alertant Pirard à quelques reprises), c'est une première défaite à domicile cette saison, méritée et assez piteuse des Mauves. L'USG tentera d'en profiter pour prendre le large juste avant les PO1 !