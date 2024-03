Brian Riemer a fait des choix... perdants : "Mais on ne perd pas contre Courtrai ce soir, on perd contre nous-mêmes"

Pour la réception d'Anderlecht, Brian Riemer a décidé d'aligner un onze un peu alternatif, avec notamment Thorgan Hazard et Théo Leoni sur le banc. Sans succès, même s'il ne se cache pas derrière les changements pour expliquer la défaite.

Ce n'est certainement pas comme ça qu'on imaginait Anderlecht finir sa saison régulière. En recevant la lanterne rouge lors de la dernière journée de phase classique, le RSCA avait la voie grande ouverte pour mettre la pression sur l'USG, qui va au Bosuil demain.

Il n'en sera rien : que l'Union prenne un ou trois points demain, ce sera du bonus total. Anderlecht s'est en effet incliné, pour la première fois de la saison à domicile. "Peu importe que ce soit notre première défaite à domicile, ce n'est pas le plus important", évacue Brian Riemer après le match.

Un Anderlecht piégé par Courtrai

"Ce qui est important, c'est que nous n'avons pas performé au niveau requis ou attendu. C'est très décevant", regrette-t-il. Le Danois ne fuit pas ses responsabilités. "J'ai opté pour ce onze, cette tactique. Et les joueurs présents sur le terrain n'ont pas été au niveau espéré. Quand c'est le cas, face à une équipe qui a besoin de points, c'est impardonnable".

© photonews

Pour autant, Riemer assume ses choix et ne les renie pas : "Les joueurs alignés sont individuellement assez bons pour remplir les tâches demandées. Cette défaite est une défaite collective, elle n'a rien à voir avec le niveau individuel des joueurs alignés", affirme le coach anderlechtois. "La performance n'était pas à niveau. C'est un petit peu de tout qui n'a pas suffi...".

Le KV Courtrai, de son côté, en a profité. "Je ne veux pas parler de leur performance. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, bravo à eux... Mais leur xG (expected goals) est de 0,5. Quand vous encaissez et perdez contre une équipe dont le xG est de 0,5... Nous avons perdu contre nous-mêmes, pas contre Courtrai", estime Brian Riemer.

Maintenant, il va falloir se préparer pour les Playoffs, avec un écart plus grand que ce qu'il aurait pu être. "On va prendre quelques jours pour digérer ça. Ca fait mal, et ça va me faire mal pendant deux semaines", peste Riemer. "Maintenant, il faut l'accepter. Il y a 10 matchs à jouer et cette fois, il n'y aura plus d'outsider, seulement de grandes équipes. Nous devrons être prêts".