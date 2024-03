Enorme coup dur avant les Play-offs !

Courtrai s'est imposé à Anderlecht en clôture de la phase classique. Les Kerels ont quitté leur position de lanterne rouge et débuteront les Play-offs le moral gonflé à bloc.

Cependant, les Kerels devront faire sans Ryotaro Tsunoda. Le défenseur central s'est déchiré les ischios-jambiers face à Anderlecht.

Cette information a été confirmée ce mardi par le KV Courtrai. "Les examens complémentaires montrent que le joueur souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Notre équipe médicale met tout en œuvre pour que la rééducation se déroule le mieux possible et que Ryotaro puisse retrouver le terrain le plus rapidement possible", explique le club.

Un coup dur pour Courtrai avant de débuter les Relegation Play-offs. Tsunoda est en effet titulaire indiscutable depuis son arrivée au club l'hiver dernier.