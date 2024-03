Un "ket" de Neerpede presque bourreau de ses anciennes couleurs : "J'avais des crampes à la fin"

Nayel Mehssatou a fait un très gros match face à "son" Sporting d'Anderlecht. L'ancien de Neerpede a cependant manqué une énorme occasion d'ouvrir le score.

Heureusement pour Nayel Mehssatou qu'Isaak Davies, lui, a trompé Kasper Schmeichel. Car le latéral du KV Courtrai devait mieux faire, juste avant l'heure de jeu. Suite à une erreur de communication au sein de la défense anderlechtoise, l'ancien de Neerpede s'est retrouvé face au gardien, et a placé juste à côté.

Mais l'un dans l'autre, Mehssatou, titulaire deux ans après son départ désormais, a fait un bon match. "Je suis mort", rigolait-il après la rencontre, au micro d'Eleven Sports. "J'ai des crampes partout, je n'en peux plus. Mais je suis content d'avoir tout donné jusqu'au bout".

Anderlecht, irrespectueux ?

Courtrai est venu prendre trois points très précieux sur la pelouse du RSCA. "Personne n'y croyait mais nous, on savait que c'était faisable", assure Nayel Mehssatou. "On savait aussi que ce serait un terrain magnifique, qui allait nous permettre de jouer notre football au mieux".

Avec ces trois points, le KV Courtrai met d'emblée la pression sur les autres équipes qui joueront les Playdowns. "On a proposé quelque chose de beau ce soir. Nous verrons bien ce que font les autres équipes des Playdowns mais ça leur envoie un message fort".

Et si beaucoup d'observateurs ont commenté le onze de Brian Riemer, un peu modifié par rapport à d'habitude, les joueurs du KV Courtrai n'y ont pas accordé d'importance. "On savait bien que malgré quelques changements, c'était de la qualité en face", assure Mehssatou. "Ca ne nous a rien fait de particulier, on joue notre match".