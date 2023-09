Un vrai puzzle pour Mark Van Bommel

La trêve internationale et la fin du mercato vont bien aider Mark Van Bommel. Ce week-end, le coach de l'Antwerp a encore vu deux joueurs sortir sur blessure...

Au coup d'envoi d'Union-Antwerp, un grand absent, qui le sera encore pour plusieurs semaines : Toby Alderweireld. Et ce n'est probablement pas fini pour Mark Van Bommel, qui a encore vu deux titulaires quitter la pelouse en 45 minutes : Sam Vines à la 29e après son but, et Ritchie De Laet à la pause.

"Nous devons voir ce qui ne va pas avec eux. Mais trois défenseurs fit, ce n'est vraiment pas grand chose, hein", grimaçait Mark Van Bommel après la rencontre. Zeno Van Den Bosch avait remplacé Vines, De Laet reprenant sa place au back... avant de sortir à son tour.

Le jeune Van den Bosch "fait des progrès fantastiques", souligne Van Bommel, mais la défense centrale de l'Antwerp manque désormais clairement d'expérience, Soumaïla Coulibaly, arrivé cet été, n'ayant que 19 ans.