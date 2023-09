Enfin ! Le Standard s'impose à Eupen et empoche son premier succès de la saison

Le Standard a enfin gagné. Une victoire logique et méritée sur la pelouse d'Eupen (1-3) pour des Rouches qui ont enfin lancé leur saison.

Ce dimanche, le Standard disputait sa septième rencontre de la saison sur la pelouse d'Eupen. Comme attendu, beaucoup de changements dans le onze de Carl Hoefkens. Kostas Laifis est de retour et prend la place de Ngoy. Les quatre dernières recrues, Sowah, Alzate, Djenepo et Hayden, sont titulaires.

Les Rouches montrent rapidement un autre visage, un visage qu'on a trop peu vu depuis le début de la saison. Un Standard conquérant, offensif, qui met la pression sur la défense adverse. Il manque encore de la précision dans les derniers gestes, Slonina ne doit pas s'employer outre mesure, mais les Liégeois proposent un jeu attrayant.

Cela va d'ailleurs payer, en fin de première période. Kawabe lance Kanga, l'avant-centre ivoirien fait écran avec son corps avant d'envoyer du pied droit, Slonina est battu (0-1, 45+3e). Le Standard va même s'offrir un avantage inespéré au repos. La relance de Paeshuyse frise le ridicule, Kawabe récupère et allume (0-2, 45+3e). Les Rouches mènent de deux buts pour la première fois de la saison.

Le deuxième période est un petit peu moins entraînante, on peut le comprendre. Le Standard gère son avantage, tente encore de faire la différence mais n'y parvient pas. Eupen est rarement dangereux, même si Bodart doit se montrer attentif devant Charles-Cook.

Les Liégeois auront bien l'occasion de tuer la rencontre. Une belle reconversion d'Alzate pour Sowah qui rend à Kanga, l'attaquant trouve Slonina (69e). Si les derniers gestes comportent encore trop de défauts, le Standard a fait le travail, mérite de tuer le match et le fait. Les remplaçants font la différence, O'Neill lance Canak qui sert Sowah, la rencontre est pliée (0-3, 75e).

Une seule ombre au tableau, la réduction du score d'Eupen. Une perte de balle évitable de Balikwisha, Finnbogason récupère et allume Bodart (1-3, 80e). Le score n'évoluera plus, tandis que Balikwisha quitte la pelouse 15 minutes après sa montée au jeu. Un sacré message de Carl Hoefkens. Paeshuyse réduira l'écart dans le temps additionnel, mais son but est annulé pour une position de hors-jeu.

Le Standard empoche son premier succès de la saison, a rassuré et remonte à la douzième place. Eupen est neuvième avec quatre points d'avance sur les Rouches.