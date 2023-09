Mercato en or, match en plomb : un Anderlecht catastrophique à Courtrai

Anderlecht est passé à quelques secondes d'offrir sa première victoire au KV Courtrai. Les Mauves ont pris d'extrême justesse un point au Stade des Eperons d'Or.

Peut-on, après un mercato comme celui du RSC Anderlecht, venir à Courtrai et ne pas dominer outrageusement ? La question se pose. Brian Riemer a désormais la pression, même si celui qu'on attend comme son "facteur X", Thorgan Hazard, n'était pas encore prêt à débuter.

Et si Francis Amuzu touche le cadre dès la 10e minute, il est à peu près le seul à amener le danger. C'est même... sur un corner offensif qu'Anderlecht se fait avoir. Killian Sardella, surtout, se fait manger tout cru par Dion De Neve (19e, 1-0).

Heureusement pour les Mauves, Kasper Dolberg se décide enfin à frapper au but sur un beau jeu en triangle de Leoni et Delaney ; la chance est avec lui et sa frappe déviée égalise 20 secondes à peine après le 1-0 (1-1, 20e).

© photonews

Peu de Mauves auront gagné des points durant une première période poussive, mais Maxime Dupé aura répondu de la meilleure des manières à l'arrivée de Schmeichel en sortant un réflexe étourdissant sur une tête d'un Avenatti qui pèse (24e). Devant, c'est une petite catastrophe, seuls Leoni et Amuzu alertant Vandenberghe.

L'erreur de Dupé, le sacrifice de Debast

Non seulement cela n'ira pas mieux au retour des vestiaires mais Dupé, pour la seconde fois du match, se fera une frayeur en relançant trop court... et cela sera fatal. Zeno Debast doit sauver un ballon sur la ligne, de la main ; il est exclu, et Felipe Avenatti punit le RSCA. Schmeichel sourit, probablement, en tribune (2-1, 57e).

© photonews

Malgré l'entrée de Thorgan Hazard, le jeu ne devient pas plus soyeux. Même si le RSCA ne donne pas l'impression d'être à 10 : Patris (63e) profite presque d'un centre magnifique de Vertonghen, Vandenberghe doit s'employer devant Dolberg (hors-jeu) et Leoni. Mais ce sont des gestes, pas des phases : la construction est aux abonnés absents.

Malgré l'expulsion un peu bête du transfuge d'Anderlecht Marco Kana qui enlève l'avantage numérique au KVK, Anderlecht n'y arrivera décidément pas et on se dit que Courtrai tient sa première victoire de la saison. C'est sans compter sur la magnifique volée d'un homme qui avait beaucoup à prouver : Anders Dreyer (90e+7, 2-2), qui jaillit in extremis. Brian Riemer peut souffler, mais il devra amener un peu de jeu à très court terme...