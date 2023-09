Encore une fois, Charleroi méritait mieux... mais l'homme qui vaudra très vite 40 millions a frappé

Bruges a souffert face à un Charleroi franchement intéressant. Mais le banc de Ronny Deila est impressionnant, surtout quand une sensation comme Antonio Nusa peut en sortir.

Cette fois encore, Felice Mazzù et Mehdi Bayat ne pourront pas reprocher à leurs joueurs un manque de mentalité : le Sporting Charleroi a été rendre la vie dure au Club de Bruges ce samedi. Toujours à la recherche de leur première victoire, les Zèbres ont pris les Gazelles à la gorge.

D'entrée de jeu, Parfait Guiagon, très remuant, trouve la faille d'une accélération-frappe enroulée d'école (0-1, 6e). Bruges est pris à froid, mais va se ressaisir : Charleroi garde la mauvaise habitude de reculer, et se voit étouffé.

Alors que les vagues Blauw & Zwart se multiplient, il aurait fallu garder son calme, mais Adem Zorgane le perd et relance mal ; Skov Olsen lance un Igor Thiago froid comme la glace (27e, 1-1). Vanaken profite presque encore d'une relance manquée de Rogelj, sa volée passe de peu à côté (31e).

La première période reste très riche, avec notamment un Parfait Guiagon intenable. Mbenza alerte Mignolet (35e), mais c'est Vetle Dragsnes, profitant d'une passivité étonnante de la défense brugeoise, qui envoie une frappe d'apparence anodine... mais le dos de Spileers est là, et dévie le ballon dans la lucarne (1-2, 43e). Bruges est puni, mais... réagit : Kyriani Sabbe dépose un caviar sur la tête de Brandon Mechele (45e+1, 2-2).

Quatre buts en une période, et Charleroi doit avoir des regrets car ces Brugeois sont prenables. Ils doivent d'ailleurs s'en remettre par deux fois à Mignolet devant Odday Dabbagh au retour des vestiaires, et même une troisième fois d'un réflexe fou à l'heure de jeu. Au fil du match, le moteur Guiagon s'épuise, et tout Charleroi à l'avenant.

La cruauté du football fera alors son office : les changements et la profondeur de banc font la différence. C'est Antonio Nusa, qui d'autre, qui inscrira le 3-2 (88e), après que les entrées également de Jutgla et Nielsen aient redynamisé le tout. C'est finalement Ferran Jutgla, pour le détail (mais avec style) qui fera 4-2, après que Mechele ait sauvé le 3-3 sur sa ligne. Charleroi méritait mieux, mais Charleroi n'avance pas...