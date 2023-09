"On n'a pas contrôlé le match" : Ronny Deila révèle ce qui a sauvé le Club de Bruges face à Charleroi

Ronny Deila a vécu une soirée stressante avec le Club de Bruges contre Charleroi. Mais il s'en sort finalement avec une victoire sur le fil.

Un succès 4-2 qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Face à Charleroi, le Club de Bruges s'en est bien sorti pour provisoirement prendre la tête du championnat à La Gantoise avant de défier le Besiktas en Europa League.

En interview d'après-match, Ronny Deila reconnaissait avoir vécu un match sous tension : "C'était stressant parce que nous n'avons pas contrôlé ce match. Nous avons mal commencé le match et ils ont marqué tôt. Après, il faut courir après le score et nous avons marqué le 1-1. Nous avons ensuite perdu l'élan et le score est passé à 1-2".

Les Blauw en Zwart ont ensuite renversé la vapeur lors du second acte, non sans de nouvelles frayeurs, en pouvant s'appuyer sur plusieurs hommes forts : "En deuxième mi-temps, ils ont eu quelques occasions. Heureusement, nous avions un Simon Mignolet incroyablement fort ce soir. Il nous a sauvés. Nous avons un banc qui peut faire la différence et aujourd'hui les remplaçants l'ont fait". Il songe notamment à Antonio Nusa et au revenant Ferran Jutgla, décisifs sur les deux buts brugeois qui ont plié la rencontre dans ses dernières minutes.