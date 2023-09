"Peut-être que cela commence à jouer dans les têtes"

Charleroi a bien joué mais Charleroi repart du Club de Bruges avec une défaite. La rengaine d'un début de saison carolo placé sous le signe des occasions manquées.

Toujours pas de victoire en championnat : si l'on s'arrête sur le seul bilan comptable, la défaite 4-2 au Club de Bruges place Charleroi en grande difficulté avec 4 points récoltés sur 21. Mais dans le contenu, les Zèbres sont loin d'avoir démérité au Jan Breydel Stadion, menant deux fois au score.

En interview d'après-match, Felice Mazzu est revenu sur la rencontre : "On mérite mieux, on a fait des bonnes choses, mais nous nous sommes heurtés à un grand Mignolet. On est gentils sur le troisième but qu'on prend : ils jouent, on s'excuse pour le joueur par terre, ça permet de créer le décalage et amener le centre. On doit murir et progresser là-dessus mais sur le match, je ne pense pas qu'on mérite d'être battus".

Mais ce manque de réussite répété ne commence-t-il pas à s'insinuer dans la tête des joueurs ? "Peut-être. Mais on va travailler là-dessus. On a eu les situations, ça a été soit le gardien, soit le défenseur, soit le poteau".

L'entraineur carolo préfère toutefois retenir le positif : "Il faut aller contre ses difficultés-là et garder le positif : on mène deux fois au Club de Bruges, on se créé beaucoup d'occasions. Ce beau visage, on le montre depuis le début de la saison, sauf au Cercle de Bruges. Sinon, on le montre constamment, avec cette envie d'offrir des belles combinaisons, des belles transitions, ça va finir par payer". Le prochain match contre le Courtrai d'Edward Still s'annonce déjà crucial pour se donner de l'air.