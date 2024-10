Agacé, Anthony Moris défend fermement Sébastien Pocognoli : "Si quelqu'un pense qu'il est meilleur que lui, il n'a qu'à envoyer son CV !"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 1-3 ce dimanche soir face au Cercle de Bruges. Une défaite qui fait mal.

On espérait une réaction de la part de l'Union après les récents mauvais résultats, que ce soit en Pro League ou en Europe. Cette dernière a eu lieu, mais pas assez longtemps. L'Union a en effet gâché son avance et encaissé deux buts en seulement quelques minutes.

Présent depuis des années au club, Anthony Moris n'a plus connu une telle période de creux depuis le retour en Pro League, en 2021-2022.

"On n'a peut-être un peu trop habitués les gens", a commencé Moris à notre micro. "D'autres clubs sont un peu dans une situation comparable. Il n'y a pas le feu. Ca ne sert à rien d'être premiers avec 10 points d'avance actuellement. Il faut continuer à grandir, individuellement et collectivement."

Seulement les pseudo-supporters en demandent plus

"Je sais que les gens en attendent plus. Les vrais supporters peuvent voir sur le terrain qu'on ne lâche rien et qu'on donne tout. Certains pseudo-supporters en attendent plus..."

Justement, certains supporters réclament le départ du coach, Sébastien Pocognoli. Moris n'écoute pas les avis extérieurs et a une nouvelle fois défendu son coach. "Je ne regarde pas les réseaux. Je m'en fous complètement."

Il n'y a pas de meilleur coach pour l'Union que Pocognoli

"Si je ressens une pression ? Non ! Si un coach pense qu'il est meilleur que lui, il n'a qu'à envoyer son CV. Mais à l'heure actuelle, je pense vraiment qu'il n'y a pas meilleur coach que Pocognoli à l'Union. Son message passe toujours bien dans le groupe, et le jeu est de qualité. Il n'y peut rien si les attaquants ne marquent pas. Ce n'est pas lui qui met les ballons au fond. C'est nous qui sommes sur le terrain."