Anthony Moris désabusé après une nouvelle contre-performance : "Il faut bouffer sa m*rde..."

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 1-3 ce dimanche face au Cercle de Bruges, confirmant sa très mauvaise passe.

L'Union avait à coeur de redresser la barre après son match face à La Gantoise et sa défaite face à Midtjylland jeudi dernier en Europa League.

Seulement, face au Cercle, les coéquipiers d'Anthony Moris ont de nouveau vécu un scénario qui a tourné en leur défaveur, comme c'est le cas depuis de très longues semaines.

Moris regrettait le déroulement de cette rencontre, perdue alors que l'Union avait tout en main. "Nous nous sommes battus nous-même. On a eu les occasions pour mettre le 2e but. On savait que le Cercle allait réagir. On a pris ce but assez rapidement, le 2e directement après. On est encore un peu trop fragiles pour passer au-dessus de cela", a-t-il déclaré à notre micro.

"À l’heure actuelle, il faut bouffer sa merde et ne rien lâcher. On sait qu'on aurait mérité plus de points depuis le début de saison. On joue bien. Quand je parle de merde, c'est surtout d'un point de vue comptable."

L'Union compte désormais un point d'avance, seulement, sur la zone rouge. "Oui, mais on a aussi trois points de retard sur le top 6. Ca dépend de comment on le voit. Il faut arrêter de regarder le classement. On a bientôt Eupen et Malines. Il faut regarder le présent. Pour le futur, on verra bien. En Belgique, ça change beaucoup."