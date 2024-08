LIVE : Suivez Union-Charleroi en direct commenté (20h45)

On savait que l'Union Saint-Gilloise serait privée de son meneur de jeu, proche de quitter le Parc Duden pour rejoindre l'Angleterre.

Pour le remplacer, Pocognoli opte pour un entrejeu Vanhoutte-El Hadj-Sadiki, tandis que le duo Rodriguez-Fuseini est titulaire devant.

Côté Charleroi, aucune surprise dans le onze de base, si ce n'est peut-être la titularisation de Youssouph Badji, très bon à son entrée au jeu le week-end dernier. Antoine Bernier est également aligné en lieu et place d'Isaac Mbenza.

