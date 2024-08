"J'ai pris le ballon et demandé à tirer ce penalty" : le nouveau buteur de l'Union ne manque pas de confiance en lui

On commence à peine à faire connaissance avec Mohammed Fuseini cette saison. Mais une chose est sûre, le Ghanéen ne manque pas de confiance en lui.

Mohammed Fuseini (22 ans) était associé en pointe à Kevin Rodriguez, un duo qui a parfois peiné à se trouver dans un match très compliqué dans la création. "Ce n'était pas un adversaire facile", pointe le Ghanéen quand on lui en parle.

"Nous avons une nouvelle équipe, et on travaille dur ensemble. Au fur et à mesure, les choses vont devenir plus simples, on va devenir une vraie équipe", assure Fuseini. "Personnellement, je me suis senti bien dans ce match, mais bien sûr, il faut encore trouver les connexions. Par la suite, les buts vont tomber".

Face à Charleroi, qui n'a pas vraiment inquiété l'USG, le but n'est cependant tombé que sur un penalty en toute fin de match. Et Fuseini n'a pas hésité, prenant le ballon et inscrivant son second but de la saison en Pro League.

Fuseini, le tireur de penalty

"Les autres ont pris la balle, et je leur ai dit "non, non, je prends le ballon". J'ai pris mes responsabilités. La pression ? Jamais, quand je tire un penalty", clame l'attaquant avec confiance. "Je les prenais souvent dans mes clubs précédents aussi".

Et Mohammed Fuseini est resté froid comme la glace au moment de tromper Koné. Un signe aussi qu'il prend ses marques au Parc Duden. "Dans mon club précédent, c'était le même système. Je n'ai donc eu aucun problème à m'adapter", conclut-il. Une bonne pioche de plus de la part de la direction unioniste ?