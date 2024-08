"Les critiques sont légitimes" : l'Union Saint-Gilloise reprend un peu la confiance

L'Union restait sur trois défaites de rang en Europe et championnat, mais évite la soupe à la grimace en battant Charleroi sur le fil. Une victoire qui fait du bien, qu'importe la manière.

Quand le navire dévie de sa trajectoire, la priorité est d'en redresser le cours, peu importe comment. L'Union Saint-Gilloise n'a clairement pas offert du grand spectacle ce vendredi face à Charleroi, mais l'important était ailleurs.

"On savait que face à Charleroi, ce serait difficile. S'il fallait aller chercher cette victoire à la 94e, tant pis, le tout était de ne pas douter", se réjouit Noah Sadiki après la rencontre. "Sinon, c'était peut-être eux qui allaient finir par inscrire ce premier but".

Du mieux à l'Union

L'USG semble avoir plus de mal à se créer des occasions en ce début de saison que par le passé. Le duo Rodriguez-Fuseini manque encore d'automatismes, et Puertas était absent. "Je ne suis pas vraiment d'accord avec un manque d'occasions aujourd'hui. Par rapport aux premiers matchs où on ne se créait rien, il y a du mieux et une évolution", estime Sadiki.

Pour l'international congolais, il y a donc du positif à tirer de ce match au-delà des trois points. "On a beaucoup poussé, on a tiré au but, on les a poussés à bout. Il n'y a pas que du négatif", insiste-t-il. "Après l'Europe, c'était impératif de reprendre confiance. Je ne dirais pas qu'on a fait le plein de confiance, mais on a rempli un peu les réservoirs. À la maison, sans encaisser, c'est parfait".

La pression qui pèse depuis le début de saison sur les épaules unionistes s'allègera aussi un peu. "Cette pression est légitime", relativise Noah Sadiki. "Ces trois dernières années, on jouait le haut du tableau. Cette saison, on a un peu plus de mal à démarrer. Mais nos qualités sont les mêmes et ce sera à nous de le montrer au fil des matchs".