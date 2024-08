La soupe à la grimace à Charleroi : "On était moins bien physiquement que l'Union alors qu'ils ont joué il y a trois jours"

Charleroi s'est incliné dans les derniers instants à l'Union Saint-Gilloise. Antoine Bernier n'a pas caché sa déception à l'issue de la rencontre.

Il n'a manqué qu'une poignée de secondes à Charleroi pour aller décrocher un point au Parc Duden. Mais l'accrochage d'Adem Zorgane dans le rectangle à la fin du temps additionnel a précipité la défaite des Zèbres.

"C'est dur. On savait que ce ne serait pas facile de se déplacer à l'Union. C'est difficile de repartir avec ce penalty concédé dans les derniers instants" explique Antoine Bernier au micro de DAZN.

Trop peu de justesse dans le dernier tiers du terrain

Mais au-delà de ce détail finalement lourd de conséquences, le milieu offensif carolo concède que l'équipe n'était pas dans un grand jour offensivement : "On ne s'est pas créés beaucoup d'occasions. On n'a pas su garder le ballon quand il le fallait, on n'a pas su profiter des espaces devant". Anthony Moris n'a en effet que très peu souvent été inquiété.

Un point attristait particulièrement Antoine Bernier : "On était moins bien physiquement que l'Union alors qu'ils ont joué il y a trois jours. Il va falloir travailler à l'entraînement pour rectifier cela".

Après deux victoires de rang, Charleroi concède donc sa deuxième défaite de la saison après le revers inaugural face à l'Antwerp. Le weekend prochain, les Zèbres recevront Courtrai.