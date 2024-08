"Je voulais leur montrer" : tacle appuyé de William Balikwisha au Standard après la défaite des Rouches à Louvain

William Balikwisha n'a visiblement pas apprécié son départ un petit peu forcé du Standard, cet été. Après la défaite des Rouches à Louvain, le milieu de terrain a envoyé un petit tacle bien placé à son ancien employeur.

La rencontre était spéciale, pour William Balikwisha. L'ancien joueur du Standard était titulaire avec Louvain pour affronter les Rouches, ce samedi soir. Le milieu de terrain, qui est à créditer d'une bonne prestation, s'est livré au micro d'Eleven/DAZN.

"Je suis très heureux, très fier de toute l'équipe. On a tout donné, on s'est bien battu et on a respecté les consignes de l'entraîneur. Cette victoire est méritée pour nous."

Le joueur de 25 ans avait fait une croix dans le calendrier à cette date du 31 août. Balikwisha avait à cœur de montrer qu'Ivan Leko s'est trompé en ne lui donnant plus sa chance, la saison dernière et cet été.

L'envie de montrer que le Standard n'a pas assez tenu compte de ses jeunes"

"Il y avait clairement ce côté revanchard, même si je ne le disais pas. L'envie de montrer que le Standard n'a pas assez tenu compte des jeunes qui sortent de son centre de formation. Ça a payé et j'en suis très heureux."

"Sur le plan personnel, le point négatif est le petit but qu'il me manque. Mais je pense que j'ai fait une bonne prestation et l'équipe a fait un très gros match." Un tacle appuyé qui risque de faire parler et qui ne va pas plaire, à Sclessin.