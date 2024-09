Ivan Leko et les Rouches ne pouvaient rien espérer de mieux qu'une défaite à Louvain : "Ce n'était pas le vrai Standard sur la pelouse"

Ivan Leko reconnaissait facilement la supériorité de Louvain contre son Standard, ce samedi soir. L'entraîneur croate a tenté de faire évoluer son équipe plus offensivement après l'heure de jeu, en vain.

Ivan Leko se montre parfois vert après une défaite du Standard. Ce n'était pas le cas, au Den Dreef Stadium de Louvain, ce samedi soir. L'entraîneur croate reconnaissait la supériorité de son adversaire au micro d'Eleven/DAZN.

"On a perdu contre une meilleure équipe, il faut l'accepter et féliciter l'adversaire. C'est le football. On savait qu'il y aurait des matchs dans lesquels l'adversaire sera nettement plus fort que nous, et c'était le cas ici à Louvain."

"On est toujours déçu quand on perd, mais j'ai aussi dit à mes joueurs que c'est le premier match qu'on mérite réellement de perdre cette saison. Notre début de championnat a été inespéré au vu de notre situation, il va désormais falloir se remettre à jour mentalement pour revenir en forme après la trêve."

Ivan Leko sait ce qui a manqué au Standard sur la pelouse de Louvain

Les Rouches étaient pourtant plutôt bien entrés dans leur rencontre, même s'ils n'avaient pas réussi à mettre Tobe Leysen sous pression. Mais après le passage du premier quart d'heure, il n'y en a plus eu que pour les Louvanistes, jusqu'à la fin de la partie. Le Standard a été stérile offensivement et n'a pas cadré la moindre frappe.

"Il y a eu trop de ballons perdus au milieu de terrain, des duels perdus, des seconds ballons,... Après notre bonne entame, OHL a retrouvé la confiance, tandis que la nôtre a baissé. En seconde période, on a joué avec plus de risques pour revenir et on a ouvert davantage la défense, ce qui a laissé des espaces à une équipe de Louvain qui contre très bien. Ce n'était pas le vrai Standard sur la pelouse, on devra changer ça pour le prochain match."