"Le Standard a mérité sa victoire" : le coach de de Dender fait le bilan après la victoire des Rouches

Après la défaite 0-2 face au Standard, l'entraîneur de Dender, Vincent Euvrard, a livré son analyse du match. L'ancien coach de Zulte Waregem a souligné la nécessité pour son équipe de renforcer sa solidité défensive afin de pouvoir prétendre à de meilleurs résultats.

"Nous n'avons pas bien commencé," a reconnu Vincent Euvrard après la défaite 0-2 contre le Standard. "La pire chose à faire contre une équipe comme le Standard, c'est de se retrouver mené au score. Ils ont réussi cinq clean sheets en sept matchs, ce qui en fait une équipe très solide défensivement. Mais nous leur avons aussi offert des opportunités. Deux fois, nous n'étions pas bien positionnés, et deux fois, ils en ont profité pour marquer."

Le natif de Furnes a précisé que le penalty concédé à la seizième minute et un ballon en profondeur mal géré ont été décisifs pour Dender. Malgré quelques bonnes phases de jeu, l’équipe n'a pas réussi à mettre en difficulté le Standard. "Nous avons eu de bons moments, avec un peu de malchance, mais il faut aussi reconnaître que le Standard a mérité sa victoire. Ils ont fait preuve de maturité et d'efficacité," a-t-il ajouté.

Un manque de solidité défensive

Le manque de clean sheets reste un point de préoccupation pour le coach belge, qui souligne la nécessité d'une meilleure solidité défensive. "Nous n'avons gardé qu'une seule fois notre but inviolé cette saison, et la semaine dernière, nous avons offert un penalty à cause d’un mauvais positionnement. Cela fait partie de notre processus d’apprentissage."

Euvrard insiste sur l'importance de construire une défense cohérente pour poser des bases solides, bien que certains matchs aient vu Dender commencer timidement avant de s’imposer progressivement dans le jeu.

"Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'idée que nous débutons toujours faiblement. Oui, cela a été le cas contre le Club Bruges, mais il faut aussi considérer la qualité de l’adversaire. Contre Courtrai, notre début de match n'était pas si mauvais. Et contre Saint-Trond, Gand et le Beerschot, nous avons bien joué en première mi-temps. Je ne vois donc pas cela comme un problème récurrent."