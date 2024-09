Dender inquiet pour son gardien : "Il ne se rappelait même plus du premier but..."

Michael Verrips a dû être emmené à l'hôpital à la mi-temps de Dender-Standard. Le portier flandrien a subi un gros choc en première période.

Michaël Verrips était sorti de sa surface pour intercepter un ballon mais une mauvaise communication a coûté cher : Kobe Cools suivait l'attaquant du Standard et les deux hommes sont entrés en collision. Tête contre tête : Cools a tenu bon, mais Verrips est resté au sol et a eu besoin de soins.

Il a essayé de continuer à jouer un peu, mais a finalement dû être remplacé par Guillaume Dietsch. D'un coup, Michaël Verrips s'est en effet senti très mal, et a eu des vertiges. Il a été emmené à l'hôpital à la mi-temps.

Ses coéquipiers et son entraîneur étaient donc inquiets. "Il est parti à l'hôpital et nous craignons qu'il ait une commotion cérébrale", a déclaré Vincent Euvrard.

"Il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé et comment le premier but était tombé. Ce n'est généralement pas bon signe", a conclu Euvrard au terme de la rencontre.

Michaël Verrips, 27 ans, est arrivé cet été du Fortuna Sittard pour occuper les buts de Dender. Un joli transfert pour le promu, Verrips ayant l'expérience de la D1A avec le KV Malines. Heureusement pour les Flandriens, Guillaume Dietsch, le n°2, est aussi un joueur d'expérience qui a défendu les filets de Seraing à l'époque avec succès.