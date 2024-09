"C'est la grinta et l'ADN du Standard" : Nathan Ngoy est heureux d'avoir un coach comme Ivan Leko

Nathan Ngoy est revenu sur la victoire du Standard de Liège contre Dender. Le jeune défenseur n'a pas manqué de parler positivement d'Ivan Leko.

Titulaire lors de la victoire du Standard (0-2) face à Dender, Nathan Ngoy a livré ses impressions après la rencontre.

"Ivan Leko nous a insufflé une belle mentalité. Nous avons beaucoup travaillé l’aspect défensif. C’est la grinta et l’ADN du Standard", a expliqué le défenseur au micro de la RTBF.

Ngoy est heureux d'avoir un entraîneur comme Leko : "L’élément déclencheur de cette bonne volonté ? Le coach. À l’entraînement, il nous crie dessus et ne nous lâche jamais. Cela paie sur le terrain. La base, c’est de bien défendre, ça rapporte quelques points. C’est lui qui nous a mis ça en tête cette saison."

Nathan Ngoy ne se préoccupe pas du classement.

Actuellement en tête du championnat, à égalité avec Dender et Anderlecht, le Standard de Liège commence bien sa saison. Le joueur de 21 ans ne s’en préoccupe pas : "On ne regarde pas ça. On va prendre match après match. Ici, on sait que ça peut vite tourner au vinaigre et qu’il ne faut pas s’emballer."

Le natif de Bruxelles a disputé trois rencontres avec le Standard cette saison, dont deux titularisations (Courtrai et Dender).