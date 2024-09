Deux victoires en deux matchs : Saint-Trond profite de l'effet Mazzu pour sortir de la zone rouge

Saint-Trond s'est imposé 0-3 au Beerschot. Une très bonne opération dans le bas de classement.

On ne change pas une équipe qui gagne : Saint-Trond a pu appliquer cette maxime pour la première fois de la saison, Felice Mazzu a donc aligné le même onze que face à Louvain pour ce déplacement au Kiel. Un match crucial pour les deux équipes : de son côté, le Beerschot attendait toujours sa première victoire.

Mais les Anversois ont vite compris que ce ne serait pas leur jour : après moins de 10 minutes, leur maître à jouer Thibaud Verlinden s'est occasionné un claquage sur une course en profondeur. Dans la foulée, la défense cafouillait sur corner et offrait l'ouverture du score aux Trudonnaires, aux commandes via Shogo Tanigushi (0-1).

© photonews

En total contrôle, les visiteurs ont eu plusieurs occasions de faire le break en deuxième mi-temps. Sous les sifflets du Kiel, les Beerschotmen ont dû s'en remettre à leur gardien Nick Shinton pour rester en vie. L'ancien du Club de Bruges a sauvé plusieurs buts, notamment à l'occasion d'un face-à-face avec Louis Patris.

Dans le deuxième acte, Shinton a encore empêcher Saint-Trond de faire le break en enlevant le 0-2 du front de Bruno Godeau sur corner (60e). Mais les changements de Dirk Kuyt ont fait du bien au Beerschot. Le score restant en l'état, les Rats ont continué à croire en leur chance et à pousser. La dynamique s'est même inversée, le Kiel s'est ainsi retrouvé à pousser son équipe à l'assaut de la défense trudonnaire.

Mais le STVV a fini par se rassurer en fin de match. A cinq minutes de la fin, Louis Patris a retrouvé tout son mordant pour percuter sur la droite et centrer, un centre dévié dans ses propre but par Hervé Matthys (0-2). Coupé en deux, le Beerschot a même encaissé un troisième but des oeuvres de Ryotaro Ito.

Deuxième victoire en deux matchs pour Saint-Trond sous Felice Mazzu, les Canaris sortent de la zone rouge et enfoncent leur adversaire du jour. Au Beerschot, la situation de Dirk Kuyt est de plus en plus fragile, à une semaine du derby tant attendu contre l'Antwerp.