Courtrai reste dans la zone rouge, Louvain contrarié mais toujours invincible à domicile

Louvain et Courtrai se sont quittés dos-à-dos (1-1). Tout s'est joué en l'espace de cinq minutes en deuxième mi-temps.

Cette huitième journée de Pro League se clôturait avec un duel qui ne s'annonçait pas des plus sexys sur le papier entre Louvain et Courtrai mais qui valait son pesant d'or en bas de tableau. Les deux équipes étaient concernées jusqu'au bout par la lutte pour le maintien et cherchent encore à se donner de l'air.

Privé de William Balikwisha (pas assez fit, sur le banc), Louvain abordait ce match avec trois points de plus que son adversaire, qui voyait la rencontre comme une occasion de quitter la zone rouge.

Un match engagé

Un duel assez équilibré entre deux équipes pressant haut, sans se découvrir derrière outre mesure. Les deux meilleures occasions du premier acte tombent à une minute d'intervalle : dans la foulée de la reprise de Gilles Dewaele stoppée par Tobe Leysen, Youssef Maziz adressait un centre tendu à Ezechiel Banzuzi qui canonnait sur le poteau (19e).

Le rythme est ensuite redescendu, les fautes d'antijeu se faisant plus nombreuses que les occasions franches. Alors que la deuxième mi-temps semblait prendre le même chemin, un tir dévié de Dion De Neve a pris Tobe Leysen à contre-pied, permettant du même coup à Courtrai d'ouvrir le score et au match de sortir de sa léthargie (58e).

© photonews

La rencontre était lancée : cinq minutes plus tard, Louvain recollait grâce à une belle percée de Birger Verstraete sur la gauche conclue calmement par N'dri à l'entrée du grand rectangle (1-1). Alors que la rencontre semblait enfin avoir démarré, les deux buts se sont avérés être un feu de paille, la fin de match n'offrant guère l'occasion aux deux gardiens de s'illustrer.

Statu quo donc en bas de classement : Louvain fait partie des quatre équipes à 11 points, gardant trois unités d'avance sur son adversaire du soir qui reste dans la zone rouge. OHL aligne un quatrième match de rang sans défaite à domicile (après avoir notamment vaincu Genk et le Standard), signant ainsi le meilleur début de saison de son histoire à Den Dreef.