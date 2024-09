Une 2e place à aller chercher - Direct commenté : Westerlo - Antwerp

16:57



Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce live !

Les hommes de Timmy Simons, 6e avec 11 points, devancent le Great Old, 8e avec 10 points, avant cette rencontre. Les joueurs de Jonas De Roeck, qui se sont imposés 2-0 face à l'Union la semaine dernière, tenteront de poursuivre sur leur lancée. De leur côté, les Kempeneers restent sur un match nul contre Anderlecht (2-2). Lors de cette rencontre, Dennis Praet devrait bénéficier de plus de temps de jeu que la semaine dernière (5 minutes) pour son retour en Pro League. Le Soulier d'Or 2014 pourrait remporter sa première victoire à l'extérieur avec l'Antwerp. En cas de victoire, Westerlo pourrait monter à la 2e place, tandis que l'Antwerp rejoindrait le Club de Bruges à égalité de points à la 2e place.