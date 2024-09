La Gantoise en plante 4 au Club de Bruges et remporte la Bataille des Flandres !

La Gantoise s'est adjugée la Bataille des Flandres ce dimanche en prenant le meilleur sur le Club de Bruges (2-4).

Le Club de Bruges, qui pouvait repasser leader de Pro League, accueillait La Gantoise ce dimanche. Une Bataille des Flandres qui a tenu toutes promesses.

Très tôt, le Club de Bruges se montre dangereux. Brandon Mechele heurte la barre après seulement 4 minutes de jeu. Les Brugeois sont alors les plus entreprenants. Roef sauve devant Nilsson (9e), puis Vanaken (17e) et Tzolis (21e).

Bruges domine...puis coule

C'est ensuite La Gantoise qui, progressivement, prend le contrôle du match. Bruges perd un peu la maîtrise et encaisse...deux fois en quelques minutes.

Trouvé à la limite du hors-jeu, Dean fait 0-1 (0-1, 40e). Noah Fadiga se joue de toute la défense et tire sur le poteau, Ordonez dévie dans son propre but (0-2, 44e). Un cauchemar pour les Blauw en Zwart.

La Gantoise remporte une victoire méritée

La Gantoise poursuit sur sa lancée et enfonce le clou. Trouvé par Brown, Gandelman fait déjà (0-3, 47e).Tout d'un coup, Bruges a un sursaut d'orgeuil et réduit immédiatement le score. Skov Olsen se fraye un chemin dans la défense et fait 1-3 (48e).

Gand réalise vraiment un bon match. Les troupes de Wouter Vrancken contiennent assez bien les assauts brugeois. De Cuyper manque cependant le cadre à même la ligne (61e).

Dans la foulée, Gandelman marque son 2e but de la soirée (1-4, 64e). Bruges réduit à nouveau l'écart via Nilsson, bien servi par Tzolis (2-4, 70e).

Le score ne changera plus jusqu'à la fin du match. La Gantoise réussira à contenir les assauts brugeois. Les hommes de Wouter Vrancken auront envoyé un signal fort à leurs concurrents et remontent à la 3e place du classement.