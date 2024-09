Un vendredi soir peu emballant, à Sclessin : le Standard et l'Union se quittent dos à dos au terme d'une rencontre sans but

C'était déjà une rencontre très attendue, ce vendredi soir en Pro League, entre le Standard et l'Union. Elle a, malheureusement, accouché d'une souris. Partage final entre les Rouches et les Unionistes, et c'est plus que logique.