La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL recevait Westerlo et aurait pu aller chercher mieux qu'un match nul de plus, le troisième d'affilée. Les Loups présentent un bilan de 3/9 face à des adversaires à leur portée.

La RAAL, sur une belle série, recevait un KVC Westerlo sur courant alternatif ce samedi après-midi et espérait enchaîner un cinquième match sans défaite mais aussi renouer avec la victoire, après un partage un peu décevant contre Zulte Waregem avant la trêve.

Les deux matchs seront toutefois fort semblables, à savoir peu spectaculaires et avec des Loups qui paradoxalement... musèlent leur adversaire. Si la première demi-frayeur est pour Peano qui sort mal sans que Rommens en profite (4e), il n'y aura pas de vraie alerte en première période pour la RAAL.

La RAAL parviendra-t-elle à marquer ?

Problème : malgré un beau contrôle du terrain et une défense impénétrable, qui ne se fera peur que sur un pied levé de Lutonda forçant un check du VAR (33e), La Louvière ne crée que peu de danger. Si ce n'est via des exploits individuels : un bel enchaînement de Maës (20e), un solo de Joël Ito se terminant par une frappe de peu au-dessus (42e). Bref : rien à signaler, malgré ce potentiel offensif réel.

Au retour des vestiaires, il y a un peu plus de dynamisme coté Loups, et Westerlo se borne à attendre une erreur... qui vient des pieds de Lahssaini : une passe latérale ratée lance Sayyadmanesh, qui dévisse sa frappe (52e). L'alerte semble donner un électrochoc à la RAAL : un centre de Faye trouve Lutonda, qui frappe sur Jungdal (53e). Afriyie, toujours aussi difficile à tenir par la défense adverse, frappe dans le petit filet quelques minutes plus tard, rappelant tout le travail qu'il a encore à faire sur le plan de la finition (55e).

La finition, elle sera au rendez-vous sur un coup-franc lointain très bien donné par Maës... mais le but d'Okou, sur une déviation de Maisonneuve, est annulé pour un hors-jeu clair (58e). Westerlo plie mais ne rompt pas, reprend le contrôle des échanges, tandis que La Louvière peine à se projeter en contre.

Les entrées de Maxime Pau et Dario Benavides vont amener un peu de variété au jeu louviérois, les appels du second étant parfaitement exploités par le premier, mais aucun centre n'ira vraiment créer de danger, le duo d'attaquants (Mendy-Afriyie, puis Afriyie-Fall) restant désespérément muet et peu inspiré. Voilà donc un troisième 0-0 d'affilée pour la RAAL, qui ne concède rien mais aura certainement des regrets après un 3/9 face à des adversaires aussi prenables que Dender, Zulte Waregem et ce Westerlo-là.