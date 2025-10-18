RAAL La Louvière RAAL La Louvière
0-0
Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière
wesWesterlo
Date: 18/10/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

Photo: © photonews

La RAAL recevait Westerlo et aurait pu aller chercher mieux qu'un match nul de plus, le troisième d'affilée. Les Loups présentent un bilan de 3/9 face à des adversaires à leur portée.

La RAAL, sur une belle série, recevait un KVC Westerlo sur courant alternatif ce samedi après-midi et espérait enchaîner un cinquième match sans défaite mais aussi renouer avec la victoire, après un partage un peu décevant contre Zulte Waregem avant la trêve.

Les deux matchs seront toutefois fort semblables, à savoir peu spectaculaires et avec des Loups qui paradoxalement... musèlent leur adversaire. Si la première demi-frayeur est pour Peano qui sort mal sans que Rommens en profite (4e), il n'y aura pas de vraie alerte en première période pour la RAAL.

La RAAL parviendra-t-elle à marquer ? 

Problème : malgré un beau contrôle du terrain et une défense impénétrable, qui ne se fera peur que sur un  pied levé de Lutonda forçant un check du VAR (33e), La Louvière ne crée que peu de danger. Si ce n'est via des exploits individuels : un bel enchaînement de Maës (20e), un solo de Joël Ito se terminant par une frappe de peu au-dessus (42e). Bref : rien à signaler, malgré ce potentiel offensif réel.

Au retour des vestiaires, il y a un peu plus de dynamisme coté Loups, et Westerlo se borne à attendre une erreur... qui vient des pieds de Lahssaini : une passe latérale ratée lance Sayyadmanesh, qui dévisse sa frappe (52e). L'alerte semble donner un électrochoc à la RAAL : un centre de Faye trouve Lutonda, qui frappe sur Jungdal (53e). Afriyie, toujours aussi difficile à tenir par la défense adverse, frappe dans le petit filet quelques minutes plus tard, rappelant tout le travail qu'il a encore à faire sur le plan de la finition (55e).

La finition, elle sera au rendez-vous sur un coup-franc lointain très bien donné par Maës... mais le but d'Okou, sur une déviation de Maisonneuve, est annulé pour un hors-jeu clair (58e). Westerlo plie mais ne rompt pas, reprend le contrôle des échanges, tandis que La Louvière peine à se projeter en contre. 

Les entrées de Maxime Pau et Dario Benavides vont amener un peu de variété au jeu louviérois, les appels du second étant parfaitement exploités par le premier, mais aucun centre n'ira vraiment créer de danger, le duo d'attaquants (Mendy-Afriyie, puis Afriyie-Fall) restant désespérément muet et peu inspiré. Voilà donc un troisième 0-0 d'affilée pour la RAAL, qui ne concède rien mais aura certainement des regrets après un 3/9 face à des adversaires aussi prenables que Dender, Zulte Waregem et ce Westerlo-là. 

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.68 -
  • Précision des passes: 29/41 (70.7%)
  • Précision des longs ballons: 12/32 (37.5%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.58 -
  • Précision des passes: 33/45 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 5/16 (31.3%)
Plus de stats
Faye Wagane 90' 6.93 -
  • Précision des passes: 34/45 (75.6%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/15 (26.7%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 85' 6.95 -
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Liongola Jordi 90' 6.31 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Plus de stats
Ito Joël 90' 6.05 -
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Maës Owen 72' 6.44 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 72' 6.24 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 85' 6.19 -
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mendy Oucasse 61' 6.1 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Moussa Fall Pape 29' 6.68 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gueulette Samuel 5' 6.53  
Plus de stats
Yaya Guindo Mohamed 5' 6.8  
Plus de stats
Pau Maxime 18' 6.42 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 0'  
Benavides Dario 18' 6.55 -
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sidibe Sekou 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.69 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/22 (36.4%)
Plus de stats
Reynolds Bryan 90' 6.64 -
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kimura Seiji 90' 6.93 -
  • Précision des passes: 52/58 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bayram Emin 90' 7.19 -
  • Précision des passes: 63/70 (90%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rommens Tuur 8' 6.49  
Plus de stats
Piedfort Arthur 90' 7.06 -
  • Précision des passes: 65/74 (87.8%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan   90' 6.08 -
  • Précision des passes: 33/42 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Sayyadmanesh Allahyar 76' 6.18 -
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 90' 6.04 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Alcocer Josimar 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nacho Ferri 76' 6.25 -
  • Précision des passes: 8/21 (38.1%)
Plus de stats
Banc
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Mebude Adedire 45' 6.65 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Vaesen Kyan 14' 6.46 -
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Smekens Raf 0'  
Yow Griffin 14' 7.03 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Fixelles Mathias 0' 6.56  
Plus de stats
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 82' 6.34 -
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Revivre RAAL La Louvière - Westerlo

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-0 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
