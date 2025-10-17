Standard Standard
Rafiki Said 1'
1-0
Date: 17/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté
Photo: © photonews

Lothar D'Hondt a définitivement arrêté Standard - Antwerp après une première interruption à vingt minutes du terme. Un supporter isolé a relancé un gobelet sur la pelouse.

Fin de la trêve internationale et reprise de la Jupiler Pro League, ce vendredi soir, avec une rencontre entre le Standard de Liège et le Royal Antwerp. Privé de Bolingoli, Bates, Dierckx, Karamoko ou encore Nielsen, Vincent Euvrard choisit Sahabo au milieu de terrain et enregistre le retour de Josué Homawoo. Côté anversois, le portier Brandon Nozawa connaît sa deuxième titularisation consécutive.

Début de rencontre idéal pour le Standard

Porté par l'envie de retrouver le succès après deux belles prestations non converties contre le Club de Bruges et Anderlecht, et par le coup d'envoi donné par un certain Nathan Ngoy, le Standard commence la rencontre pied au plancher. Long ballon de Matthieu Epolo dans les premiers instants, déviation de la tête de Thomas Henry dans la profondeur. Rafiki Saïd, après 16 secondes, met déjà le Standard aux commandes (1-0, 1re).

Poussés par un stade de Sclessin chauffé à blanc, les Rouches connaissent un début de rencontre idéal face à des Anversois amorphes et pleins de déchets. Adekambi enroule sur le poteau depuis l’entrée de la surface, mais à part ça, l’Antwerp ne montre rien (10e).

Adnane Abid exclu avant la pause

Supérieurs dans le jeu, les hommes de Vincent Euvrard pensent doubler la mise dès le quart d’heure. Henry trouve encore Saïd dans la profondeur, qui frappe sur Nozawa, mais le portier japonais repousse devant lui, et Abid en profite. Le but est cependant annulé pour une légère position de hors-jeu de Saïd (16e).

Il semble ne rien pouvoir arriver à ce Standard. Sauf qu’à la demi-heure, Adnane Abid arrive en retard sur la cheville d’Andreas Verstraeten. Lothar D’Hondt donne d’abord une carte jaune avant d’être appelé par le VAR et de changer sa décision. Abid est exclu, et Sclessin gronde sévèrement, se rappelant évidemment la semelle d’Angulo sur Ilaimaharitra lors du Clasico, qui n’avait été sanctionnée que d’une carte jaune (39e).

Rencontre interrompue par Lothar D'Hondt, le Standard s'impose à 10 contre l'Antwerp

En seconde période, l’Antwerp est obligé de montrer un autre visage. En supériorité numérique, le Great Old prend la possession du ballon, mais n’en fait finalement pas grand-chose… jusqu’à l’heure de jeu. Marlon Fossey réalise deux interventions salvatrices devant Vincent Janssen, puis en contrant la frappe de Benítez sur la ligne, pour laisser les Rouches aux commandes (60e).

Après un début de partie retardé en raison de matériel pyrotechnique utilisé chez les Anversois juste avant le coup d’envoi, puis sept minutes de temps additionnel en première période, la rencontre se rallonge encore à vingt minutes du terme. Rafiki Saïd perd son duel avec Van den Bosch dans le rectangle et réclame un penalty. Hors du terrain, le Comorien revient sur la pelouse en roulant pour se faire soigner, ce qui lui vaut une carte jaune. Sclessin explose de colère, des gobelets sont lancés sur le terrain et la rencontre est interrompue pendant quinze minutes (72e).

Au retour des vestiaires, l'Antwerp demeure incapable de cadrer ses occasions dans une rencontre qui aura finalement duré 135 minutes (donc... 3x45), mi-temps comprise. Pas vraiment menacé, le Standard est puni... par l'un de ses supporters, qui relance un gobelet sur la pelouse à quelques instants du terme alors que tout se passait bien. Lothar D'Hondt arrête définitivement la rencontre, dans l'incompréhension générale (89e).

UPDATE : la rencontre pourrait se terminer lundi ou mardi à huis-clos. Plus d'informations à venir.

Les compositions

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.7 6
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 12/35 (34.3%)
Fossey Marlon 90' 6.9 8
  • Précision des passes: 12/19 (63.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Sahabo Hakim 85' 6.2 6
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Hautekiet Ibe   90' 6.4 6
  • Précision des passes: 10/19 (52.6%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Mohr Tobias 90' 6.7 7
  • Précision des passes: 17/30 (56.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 5/22 (22.7%)
Homawoo Josué 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Ilaimaharitra Marco 90' 6.2 6
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Said Rafiki  73' 8.1 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Ayensa Dennis 73' 6.3 6
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Abid Adnane   39' 5.7 6
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Henry Thomas 72' 5
Banc
Mehssatou Nayel 5' 6.5  
Kuavita Leandre 17' 6.9 6
Lawrence Henry 17' 6.1 6
Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 17' 6.5 6
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Nam James Bradley 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.6 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/22 (22.7%)
Van Den Bosch Zeno   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 53/60 (88.3%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Tsunashima Yuto 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 77/81 (95.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Verstraeten Andreas 45' 6.7 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Scott Christopher   66' 6.0 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Diawara Mahamadou 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Passes clés: 1
Benítez Mauricio 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 56/67 (83.6%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Foulon Daam 66' 6.3 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
Somers Thibo 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Adekami Farouck 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
Janssen Vincent 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Banc
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac   45' 6.8 -
  • Précision des passes: 32/34 (94.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Valencia Anthony 24' 7.0 -
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Thoelen Yannick 0'  
Kouyaté Kiki 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Hamdaoui Youssef 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
David Gabriel 24' 6.4 -
  • Passes clés: 1
