"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

Au terme d'un match fermé sans trop d'occasions, la RAAL a finalement pris un point face aux Campinois, pour ce retour de trêve internationale.

Westerlo et la RAAL se sont quittés dos à dos, dans un match sans but à l'Easi Arena. Ce ne fut pas un match passionnant, avec peu de situations dangereuses devant le but. Les Loups ont pourtant eu les meilleures occasions, mais dans l'ensemble, un match nul sans but était un résultat logique.

Du côté de Westerlo, on se dit content du nul comme l'évoque Issame Charaï, qui se réjouit d'un point : "Nous n'avons pas créé assez d'occasions. Cela devait systématiquement venir d'une action individuelle, ce qui n'était pas idéal ni une tâche facile. Mais avec ce quatrième clean sheet de la saison, je suis quand même satisfait", a déclaré Charaï à Sporza.

Sentiment plus mitigé pour Arthur Piedfort, qui s'est dit tout de même surpris que les Campinois n'aient pas pu faire mieux qu'un nul, tout en saluant la solidité des Loups : "Nous savions que ce serait un match difficile, mais je ne m'attendais pas à ça", a déclaré le joueur.



"À certains moments, nous n'avons pas eu assez de qualité dans le jeu pour faire la différence. Nous pouvions jouer haut, mais La Louvière défendait très bien, ce qui nous a rendu difficile de créer des occasions. Mais on peut se réjouir d'un point", conclut l'international Espoir belge, formé au PSV.

Un gros morceau attend La RAAL lors de la prochaine journée, les Loups défieront Genk dans le Limbour.