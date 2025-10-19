"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Au terme d'un match fermé sans trop d'occasions, la RAAL a finalement pris un point face aux Campinois, pour ce retour de trêve internationale.

Westerlo et la RAAL se sont quittés dos à dos, dans un match sans but à l'Easi Arena. Ce ne fut pas un match passionnant, avec peu de situations dangereuses devant le but. Les Loups ont pourtant eu les meilleures occasions, mais dans l'ensemble, un match nul sans but était un résultat logique.

Du côté de Westerlo, on se dit content du nul comme l'évoque Issame Charaï, qui se réjouit d'un point : "Nous n'avons pas créé assez d'occasions. Cela devait systématiquement venir d'une action individuelle, ce qui n'était pas idéal ni une tâche facile. Mais avec ce quatrième clean sheet de la saison, je suis quand même satisfait", a déclaré Charaï à Sporza.

Sentiment plus mitigé pour Arthur Piedfort, qui s'est dit tout de même surpris que les Campinois n'aient pas pu faire mieux qu'un nul, tout en saluant la solidité des Loups : "Nous savions que ce serait un match difficile, mais je ne m'attendais pas à ça", a déclaré le joueur.

"À certains moments, nous n'avons pas eu assez de qualité dans le jeu pour faire la différence. Nous pouvions jouer haut, mais La Louvière défendait très bien, ce qui nous a rendu difficile de créer des occasions. Mais on peut se réjouir d'un point", conclut l'international Espoir belge, formé au PSV.

Un gros morceau attend La RAAL lors de la prochaine journée, les Loups défieront Genk dans le Limbour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Westerlo
Arthur Piedfort
Issame Charaï

Plus de news

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et Bruges

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et Bruges

15:36
🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

15:00
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

14:20
Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

14:40
Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

14:00
Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

13:02
1
Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

12:30
"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

12:00
Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

11:30
Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

11:00
Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro" Réaction

Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

09:20
Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

10:00
Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

09:40
La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

08:30
14
🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

09:00
1
Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

08:03
La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute" Réaction

La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"

07:00
Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

22:45
7
D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

23:00
Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

22:00
1
Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

22:20
Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

21:00
Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

21:40
🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

21:20
Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

20:22
10
Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

20:40
Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

19:44
Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

19:20
🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

20:00
Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi Analyse

Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi

00:13
🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

19:00
3
Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ? Analyse

Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

18:40
Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

18:20
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KV Malines KV Malines
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved