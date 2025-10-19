Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Après une bonne première mi-temps et un superbe but de Nathan De Cat, Anderlecht s'est éteint en seconde période. Les Mauves auraient même pu s'incliner en fin de match au Stayen.

Le RSC Anderlecht n'a pas enchaîné au retour de la trêve et n'est parvenu qu'à ramener un point de son déplacement à Saint-Trond. S'ils restent invaincus en 6 matchs et restent sur le podium, les Mauves sont désormais à 7 points de l'Union.

Ils avaient pourtant pu compter sur un "ket" qui espérait ne pas être là ce dimanche, puisque c'est bien Nathan De Cat, privé de Mondial U17, qui a lancé la machine anderlechtoise. Après une bonne entame de match, Hazard trouve le jeune milieu de terrain qui accélère et envoie un obus pleine lucarne (0-1, 10e).

Après le Standard, Cvetkovic enchaîne

Visiblement décidé à prouver qu'il est remis de sa déception, De Cat donne paradoxalement raison à son club, s'offrant un petit solo (15e) et montrant qu'il n'a probablement rien à faire ailleurs qu'en D1A durant le mois à venir. Mais derrière, il suffira d'un moment d'inattention : celui de Saliba, mis dans le vent par Rihito Yamamoto qui fait 1-1 bien trop facilement (18e).

À peine le temps de remettre en jeu qu'Anderlecht réagit : un centre parfait de Thorgan Hazard, encore, va chercher Mihajlo Cvetkovic dans le petit rectangle. Le Serbe, opportuniste, inscrit un deuxième but en autant de matchs d'affilée (20e, 1-2).

L'efficacité des Bruxellois est totale, là où une lourde frappe d'Arbnor Muja passe de peu au-dessus (26e), tandis que Vanwesemael voit Coosemans s'interposer (29e). On pense que le break tombe, cette fois directement du pied de Thorgan Hazard, après une frappe repoussée de De Cat, mais Camara était hors-jeu d'un centimètre au début de la phase (37e).

Anderlecht oublie de jouer

Après une fin de première période fort hachée, la seconde reprend sur la même absence de rythme, avec un RSCA en contrôle. L'entrée au jeu d'Adriano Bertaccini fait plaisir au Stayen, mais l'ex-Canari semble courir en vain, tandis que les combinaisons anderlechtoises créent des espaces mais peu de danger.

STVV se met même à diriger les échanges et Anderlecht à partir en contre, sans que Bertaccini en profite (55e). L'attaquant se démène, est à la base d'une phase qu'il ne parvient pas à conclure lui-même (69e) - plus que jamais, on a la sensation que seul devant (il a remplacé Cvetkovic à la pause), il n'a pas la carrure suffisante.

Alors que Saint-Trond continue de pousser, Kaito Matsuzawa monte au jeu et va enflammer le stade. D'abord d'une retournée lointaine qui n'a l'air de rien mais s'écrase sur l'équerre (75e), puis d'un superbe enchaînement crochet - frappe en lucarne qui ramène les Canaris à égalité (77e, 2-2). Les Mauves sont dans les cordes : le même Matsuzawa frôle le poteau de Coosemans d'une frappe très comparable dans la foulée (79e).

C'est même ensuite... Keisuke Goto (87e) qui passe tout, tout près de crucifier son employeur mais voit Lucas Hey réaliser un sauvetage miraculeux. Il n'y en aura eu, pendant une vingtaine de minutes, que pour un STVV qui peut même avoir des regrets.