FC Bruges FC Bruges
1-0
Charleroi Charleroi
cluFC Bruges
chaCharleroi
(Joaquin Seys) Hans Vanaken 59'
1-0
Date: 22/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League

Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League
Photo: © photonews

Le Club de Bruges n'a pas brillé et n'a certainement pas fait le plein de confiance avant un déplacement périlleux en Champions League. Charleroi aura des regrets.

Le Club de Bruges avait-il la tête à un autre Sporting ? Toujours est-il qu'après 45 minutes, et alors que Charleroi n'a commencé à mettre le nez à la fenêtre qu'en seconde période via quelques débordements de Bernier ou Titraoui, les Gazelles n'avaient qu'assez peu amené le danger.

Pourtant, Bruges domine, mais Tresoldi, titularisé, manque de précision (23e), et Koné veille au grain sur les quelques centres intéressants signés Koné. Keita frôlera tout de même l'autobut, mais on parlera plutôt d'une belle intervention défensive que d'une réelle grosse occasion brugeoise. Bref : à la mi-temps, c'est le néant au Jan Breydel.

Bruges punit Charleroi en plein temps fort 

Pire : en seconde période, c'est le Sporting Charleroi qui reprend tambour battant. Plusieurs corners s'enchaînent et à la réception de l'un d'eux, Parfait Guiagon, au second poteau, contrôle... mais voit sa frappe déviée sur le montant (54e). 

Sans surprise, dans ce genre de scénario, c'est bien sûr Bruges qui en profite : un centre millimétré de Seys, et un Hans Vanaken qui confirme sa forme internationale et est à la réception (59e, 1-0). C'est cruel pour Charleroi. Un centre de Forbs depuis le même flanc, en galère, et c'est presque 2-0 quelques minutes plus tard. 

Charleroi ne sort cependant pas de son match, mais Pflücke, peu inspiré ce soir, tente un geste vraiment compliqué au point de penalty et manque l'occasion d'égaliser (71e). Bruges ne fait pas le break pour autant, même quand Koné offre presque le 2-0 à Vermant sur une très mauvaise relance (80e). Et le pressing de fin de match viendra de Charleroi : les corners s'enchaînent, Ousou loupe le coche (90e+1), une échauffourée éclate, symbole de Zèbres frustrés. Ils méritaient certainement mieux ce soir. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 79' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Forbs Carlos 90' 6.74 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Onyedika Raphael   90' 6.81 -
  • Précision des passes: 63/73 (86.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 47/52 (90.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 47/52 (90.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/5
Plus de stats
Siquet Hugo 87' 8.0 -
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 8.0 -
  • Précision des passes: 80/84 (95.2%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 10/10 (100%)
Plus de stats
Spileers Jorne 90' 7.48 -
  • Précision des passes: 75/81 (92.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Seys Joaquin A 90' 8.08 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou 63' 6.94 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Romero Zaid 0'  
Ordonez Joel 0'  
Vetlesen Hugo   3' 6.6  
Plus de stats
Sandra Cisse 11' 6.84 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 27' 6.52 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nilsson Gustaf 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.17 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 63' 6.66 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
Plus de stats
Camara Etienne 82' 6.51 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 90' 6.09 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 82' 6.79 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bernier Antoine 74' 6.04 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 5/16 (31.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 82' 6.66 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.04 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Szymczak Filip 8' 6.51  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gaudin Jules 8' 6.16  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Colassin Antoine 8' 6.35  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Blum Lewin 27' 6.87 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 3
Plus de stats
Asante Raymond 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 16' 6.35 -
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
Plus de stats
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
Closset Nicolas 0'  
Revivre FC Bruges - Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved