Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League

Le Club de Bruges n'a pas brillé et n'a certainement pas fait le plein de confiance avant un déplacement périlleux en Champions League. Charleroi aura des regrets.

Le Club de Bruges avait-il la tête à un autre Sporting ? Toujours est-il qu'après 45 minutes, et alors que Charleroi n'a commencé à mettre le nez à la fenêtre qu'en seconde période via quelques débordements de Bernier ou Titraoui, les Gazelles n'avaient qu'assez peu amené le danger.

Pourtant, Bruges domine, mais Tresoldi, titularisé, manque de précision (23e), et Koné veille au grain sur les quelques centres intéressants signés Koné. Keita frôlera tout de même l'autobut, mais on parlera plutôt d'une belle intervention défensive que d'une réelle grosse occasion brugeoise. Bref : à la mi-temps, c'est le néant au Jan Breydel.

Bruges punit Charleroi en plein temps fort

Pire : en seconde période, c'est le Sporting Charleroi qui reprend tambour battant. Plusieurs corners s'enchaînent et à la réception de l'un d'eux, Parfait Guiagon, au second poteau, contrôle... mais voit sa frappe déviée sur le montant (54e).

Sans surprise, dans ce genre de scénario, c'est bien sûr Bruges qui en profite : un centre millimétré de Seys, et un Hans Vanaken qui confirme sa forme internationale et est à la réception (59e, 1-0). C'est cruel pour Charleroi. Un centre de Forbs depuis le même flanc, en galère, et c'est presque 2-0 quelques minutes plus tard.

Charleroi ne sort cependant pas de son match, mais Pflücke, peu inspiré ce soir, tente un geste vraiment compliqué au point de penalty et manque l'occasion d'égaliser (71e). Bruges ne fait pas le break pour autant, même quand Koné offre presque le 2-0 à Vermant sur une très mauvaise relance (80e). Et le pressing de fin de match viendra de Charleroi : les corners s'enchaînent, Ousou loupe le coche (90e+1), une échauffourée éclate, symbole de Zèbres frustrés. Ils méritaient certainement mieux ce soir.