Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

On s'est ennuyé un peu plus de nonante minutes ce dimanche à l'Easi Arena, mais on aura au moins été récompensé par un but en toute fin de match.

Les propos de Frédéric Taquin ont-ils inspiré Besnik Hasi ? Toujours est-il qu'alors que le coach louviérois avait prévenu ne pas vouloir faire le jeu contre un adversaire qu'il estimait dangereux, c'est bien le RSC Anderlecht qui aura laissé le ballon à la RAAL, mettant très peu de pressing sur le porteur du ballon.

La première occasion aurait pourtant pu être anderlechtoise sur un coup-franc plein axe et dangereux concédé par Lahssaini, mais Hazard l'envoie dans le mur (4e). La RAAL a le ballon, Lamego intervient bien devant Bertaccini (11e), rare Mauve remuant en ce début de match. Il faut attendre la 16e pour un envoi cadré : une tête d'Afriyie dans les gants de Coosemans (16e). Angulo répond mollement, là aussi sur Peano.

La délivrance au bout de l'ennui pour Anderlecht

Le jeu est absent, les pertes de balle nonchalantes dans le chef anderlechtois bien présentes. Un coup-franc amène une grosse occasion pour Joël Ito (26e), et la première période se termine sur un (très) vague temps fort visiteur que Bertaccini ne ponctue pas (41e).

La seconde période ressemble un peu plus aux attentes de Taquin : Anderlecht prend le jeu à son compte, mais le fait avec maladresse, à l'image d'un Hazard qui laisse filer Pau en contre (50e). Peano doit tout de même sauver ses couleurs devant Bertaccini (56e), avant qu'Okou dégage sur la ligne. Mais les contres louviérois commencent à s'avérer dangereux : c'est Coosemans qui doit sortir le grand jeu sur une frappe d'Afriyie (60e), là encore après une perte de balle de Thorgan Hazard.

Les entrées de Stroeykens et Verschaeren donnent un (tout petit) peu d'allant au jeu du RSCA pendant quelques minutes, avec une double occasion que Peano doit sortir sur sa ligne puis sur une lourde frappe lointaine de Sardella (68e). Les frissons s'éteignent très vite, même si le public applaudit abondamment Alexis Beka Beka à son entrée et sa seule frappe cadrée. En toute fin de match, après quelques superbes gestes, le Français frôlera encore la lucarne (90e), prouvant qu'il pourra amener à la RAAL.

Et alors que notre conclusion, peu enthousiaste, était écrite, coup de tonnerre dans un silence de mort (les supporters visiteurs ayant boycotté le déplacement) : sur un coup-franc bêtement concédé par... Beka Beka, c'est le petit Ibrahim Kanaté qui jaillit et vient mettre sa tête au fond (0-1, 90e+1). Sans briller un seul instant, Anderlecht prend donc trois points précieux !