RAAL La Louvière RAAL La Louvière
0-1
Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière
andAnderlecht
0-1
90+2' Ibrahim Kanate (Yari Verschaeren)
Date: 23/11/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15
Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière
Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
| 0 réaction
Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière
Photo: © photonews

On s'est ennuyé un peu plus de nonante minutes ce dimanche à l'Easi Arena, mais on aura au moins été récompensé par un but en toute fin de match.

Les propos de Frédéric Taquin ont-ils inspiré Besnik Hasi ? Toujours est-il qu'alors que le coach louviérois avait prévenu ne pas vouloir faire le jeu contre un adversaire qu'il estimait dangereux, c'est bien le RSC Anderlecht qui aura laissé le ballon à la RAAL, mettant très peu de pressing sur le porteur du ballon.

La première occasion aurait pourtant pu être anderlechtoise sur un coup-franc plein axe et dangereux concédé par Lahssaini, mais Hazard l'envoie dans le mur (4e). La RAAL a le ballon, Lamego intervient bien devant Bertaccini (11e), rare Mauve remuant en ce début de match. Il faut attendre la 16e pour un envoi cadré : une tête d'Afriyie dans les gants de Coosemans (16e). Angulo répond mollement, là aussi sur Peano.

La délivrance au bout de l'ennui pour Anderlecht

Le jeu est absent, les pertes de balle nonchalantes dans le chef anderlechtois bien présentes. Un coup-franc amène une grosse occasion pour Joël Ito (26e), et la première période se termine sur un (très) vague temps fort visiteur que Bertaccini ne ponctue pas (41e). 

La seconde période ressemble un peu plus aux attentes de Taquin : Anderlecht prend le jeu à son compte, mais le fait avec maladresse, à l'image d'un Hazard qui laisse filer Pau en contre (50e). Peano doit tout de même sauver ses couleurs devant Bertaccini (56e), avant qu'Okou dégage sur la ligne. Mais les contres louviérois commencent à s'avérer dangereux : c'est Coosemans qui doit sortir le grand jeu sur une frappe d'Afriyie (60e), là encore après une perte de balle de Thorgan Hazard.

Les entrées de Stroeykens et Verschaeren donnent un (tout petit) peu d'allant au jeu du RSCA pendant quelques minutes, avec une double occasion que Peano doit sortir sur sa ligne puis sur une lourde frappe lointaine de Sardella (68e). Les frissons s'éteignent très vite, même si le public applaudit abondamment Alexis Beka Beka à son entrée et sa seule frappe cadrée. En toute fin de match, après quelques superbes gestes, le Français frôlera encore la lucarne (90e), prouvant qu'il pourra amener à la RAAL.

Et alors que notre conclusion, peu enthousiaste, était écrite, coup de tonnerre dans un silence de mort (les supporters visiteurs ayant boycotté le déplacement) : sur un coup-franc bêtement concédé par... Beka Beka, c'est le petit Ibrahim Kanaté qui jaillit et vient mettre sa tête au fond (0-1, 90e+1). Sans briller un seul instant, Anderlecht prend donc trois points précieux ! 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.1 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/23 (30.4%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Faye Wagane 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 29/39 (74.4%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 78' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Pau Maxime   62' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ito Joël 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
Plus de stats
Liongola Jordi 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 14/24 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Afriyie Jerry 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mendy Oucasse 79' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/16 (43.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Beka Beka Alexis 28' 6.9 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape 0'  
Gueulette Samuel 0'  
Yaya Guindo Mohamed 11' 6.3 -
Plus de stats
Epailly Théo 0'  
Maisonneuve Maxence 0'  
Benavides Dario 12' 6.5 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Plus de stats
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.3 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig   90' 7.4 -
  • Précision des passes: 68/75 (90.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Kana Marco 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 73/80 (91.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 39/42 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Camara Ilay 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 39/41 (95.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan   66' 7.0 -
  • Précision des passes: 37/40 (92.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Angulo Nilson 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hazard Thorgan   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 44/55 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 87' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 66' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
N'Diaye Moussa 0'  
Verschaeren Yari A 24' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 24' 7.5 -
  • Précision des passes: 22/22 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 0' 6.8  
Plus de stats
Kanate Ibrahim 3' 8.2  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Revivre RAAL La Louvière - Anderlecht

présentation (du match)

Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)

Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)

14:47

Ce dimanche, l'un des chocs du weekend voit s'affronter La Louvière et Anderlecht. Un match entre clubs aux liens très forts.

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved