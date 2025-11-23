Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk

Grâce au but de José Marsa et à la grande prestation du portier Nacho Miras, Malines s'impose au Racing Genk et conforte sa place dans le top 6 de la Jupiler Pro League. Pour les Limbourgeois, il s'agit d'un nouveau coup d'arrêt.

Belle affiche pour ouvrir ce dimanche de 15e journée de Pro League, entre Genk (7e) et Malines (6e). L'enjeu : une place dans le top 6 de cette Jupiler Pro League à mi-parcours de la phase classique.

C'est logiquement Genk qui prend le contrôle du ballon dans les premières minutes, mais Malines ne se contente pas de défendre devant son rectangle. Nacho Miras empêche d'abord Oh d'ouvrir le score (9e), et sur le contre, Benito Raman roule complètement Matte Smets dans la farine avant de buter sur Hendrik Van Crombrugge (10e).

Les occasions sont partagées, Malines entre progressivement dans sa rencontre et crée du danger, mais peut tout de même remercier son gardien. Myron Van Brederode enroule juste au-dessus (14e), et quelques minutes plus tard, Nacho Miras intervient encore, cette fois du pied, devant Oh pour l'empêcher d'ouvrir la marque (22e). Une superbe parade du portier espagnol.

Si le jeu du Racing Genk est un peu trop stéréotypé et prévisible, celui de Malines est plus efficace. Une belle reconversion offensive, avec une magnifique passe en un temps de Mathis Servais, amène l'ouverture du score. Koudou centre, Matte Smets dégage très mal, Servais récupère et glisse à Raman, qui sert Marsa. L'arrière gauche frappe en un temps et trompe Van Crombrugge (0-1, 36e). Le seul but de la première période. Le deuxième en 52 matchs de Marsa à Malines.

Malines et Nacho Miras tiennent bon à Genk

Obligé de montrer autre chose et de recoller au score, Genk accentue la pression en début de seconde période. Malines recule, reste solide, mais ne sort quasiment plus. Les Limbourgeois multiplient les dangers, Oh est encore proche de trouver le chemin des filets, mais Nacho Miras intervient encore, une nouvelle fois du pied (53e). Medina et Steuckers tentent aussi leur chance, en vain.

Thorsten Fink tente de changer les choses à vingt minutes du terme et réalise un triple changement : Oh, Kongolo et Medina cèdent leur place à Mirisola, Karetsas et Palacios (72e). Dans la foulée, Karetsas sert déjà Mirisola dans la profondeur, mais Nacho Miras est, encore une fois, à la bonne place (73e). À dix minutes du terme, la montée au jeu de Noah Adedeji ne change rien (81e).

Très belle prestation de Malines, qui conforte sa place dans le top 6 grâce à ce succès au Racing Genk et qui peut remercier son gardien, Nacho Miras, auteur de trois énormes parades, à chaque fois devant Oh, et d'autres arrêts importants sur des frappes de Steuckers, Karetsas ou encore Hrosovky. Malines se confirme comme un réel prétendant aux Champions Play-Offs, tandis que Genk marque un nouveau coup d'arrêt et se cherche encore.