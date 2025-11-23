KRC Genk KRC Genk
0-1
KV Malines KV Malines
gnkKRC Genk
malKV Malines
0-1
36' Jose Marsa
Date: 23/11/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15
Stade: Cegeka Arena
Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk
Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk
Photo: © photonews

Grâce au but de José Marsa et à la grande prestation du portier Nacho Miras, Malines s'impose au Racing Genk et conforte sa place dans le top 6 de la Jupiler Pro League. Pour les Limbourgeois, il s'agit d'un nouveau coup d'arrêt.

Belle affiche pour ouvrir ce dimanche de 15e journée de Pro League, entre Genk (7e) et Malines (6e). L'enjeu : une place dans le top 6 de cette Jupiler Pro League à mi-parcours de la phase classique.

C'est logiquement Genk qui prend le contrôle du ballon dans les premières minutes, mais Malines ne se contente pas de défendre devant son rectangle. Nacho Miras empêche d'abord Oh d'ouvrir le score (9e), et sur le contre, Benito Raman roule complètement Matte Smets dans la farine avant de buter sur Hendrik Van Crombrugge (10e).

Les occasions sont partagées, Malines entre progressivement dans sa rencontre et crée du danger, mais peut tout de même remercier son gardien. Myron Van Brederode enroule juste au-dessus (14e), et quelques minutes plus tard, Nacho Miras intervient encore, cette fois du pied, devant Oh pour l'empêcher d'ouvrir la marque (22e). Une superbe parade du portier espagnol.

Si le jeu du Racing Genk est un peu trop stéréotypé et prévisible, celui de Malines est plus efficace. Une belle reconversion offensive, avec une magnifique passe en un temps de Mathis Servais, amène l'ouverture du score. Koudou centre, Matte Smets dégage très mal, Servais récupère et glisse à Raman, qui sert Marsa. L'arrière gauche frappe en un temps et trompe Van Crombrugge (0-1, 36e). Le seul but de la première période. Le deuxième en 52 matchs de Marsa à Malines.

Malines et Nacho Miras tiennent bon à Genk

Obligé de montrer autre chose et de recoller au score, Genk accentue la pression en début de seconde période. Malines recule, reste solide, mais ne sort quasiment plus. Les Limbourgeois multiplient les dangers, Oh est encore proche de trouver le chemin des filets, mais Nacho Miras intervient encore, une nouvelle fois du pied (53e). Medina et Steuckers tentent aussi leur chance, en vain.

Thorsten Fink tente de changer les choses à vingt minutes du terme et réalise un triple changement : Oh, Kongolo et Medina cèdent leur place à Mirisola, Karetsas et Palacios (72e). Dans la foulée, Karetsas sert déjà Mirisola dans la profondeur, mais Nacho Miras est, encore une fois, à la bonne place (73e). À dix minutes du terme, la montée au jeu de Noah Adedeji ne change rien (81e).

Très belle prestation de Malines, qui conforte sa place dans le top 6 grâce à ce succès au Racing Genk et qui peut remercier son gardien, Nacho Miras, auteur de trois énormes parades, à chaque fois devant Oh, et d'autres arrêts importants sur des frappes de Steuckers, Karetsas ou encore Hrosovky. Malines se confirme comme un réel prétendant aux Champions Play-Offs, tandis que Genk marque un nouveau coup d'arrêt et se cherche encore.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 7.83 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 72' 6.74 -
  • Précision des passes: 38/41 (92.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Smets Matte 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 69/74 (93.2%)
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 39/48 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Medina Yaimar 72' 7.17 -
  • Précision des passes: 51/59 (86.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Hrosovský Patrik 81' 6.57 -
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 7.14 -
  • Précision des passes: 106/121 (87.6%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Steuckers Jarne 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 48/60 (80%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/15 (6.7%)
  • Ballons perdus: 27
Plus de stats
Heymans Daan 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 61/76 (80.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Sor Yira Collins 81' 6.46 -
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Oh Hyun-Gyu 72' 6.48 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Karetsas Konstantinos 18' 6.35 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 18' 6.35 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 9' 6.58  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Palacios Adrian 18' 6.25 -
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Erabi Jusef 9' 6.0  
Plus de stats
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho   90' 7.9 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/35 (17.1%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 90' 6.96 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Konaté Mory   90' 6.89 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Struyf Ian 79' -
Koudou Therence 90' 6.21 -
  • Précision des passes: 21/31 (67.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Hammar Fredrik   90' 6.82 -
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/8 (0%)
Plus de stats
Servais Mathis 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 36/43 (83.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 7.41 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/23 (56.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 28/46 (60.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Lauberbach Lion   90' 6.31 -
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Raman Benito A 65' 7.47 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Diouf Gora   11' 6.64 -
Plus de stats
Bafdili Bilal 25' -
Bandé Hassane 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 79' 7.35 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Mrabti Kerim 0'  
Golic Lovro 0'  
Salifou Dikeni 25' 6.67 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Antonio Bill 0'  
Decoene Massimo 0'  
Revivre KRC Genk - KV Malines

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved