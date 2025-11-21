À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard n'a pas trouvé la faille contre Zulte Waregem, ce vendredi soir. Les Rouches restent englués dans le ventre mou du classement et loupent encore une belle occasion de se rapprocher du top 6.

Le Standard et Zulte Waregem lancent la 15e journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Au rayon des compositions, Vincent Euvrard replace Ibrahim Karamoko au poste de médian défensif et aligne la paire Dierckx - Homawoo en défense centrale.

Nayel Mehssatou est titulaire, comme Mohammed El Hankouri. À Zulte, on retrouve l’ancien défenseur droit du RFC Liège, Benoît Nyssen, dans le onze de base. Jelle Vossen est quant à lui sur le banc.

La feuille de match, avec l’ancien Liégeois Benoît Nyssen titulaire à Zulte #STAZWA pic.twitter.com/2T7VtKxHA8 — Loïc Woos (@LoicWoos) November 21, 2025

Nnadi exclu pour une semelle sur Karamoko

En début de partie, c’est plutôt Zulte qui prend le contrôle des opérations. Les visiteurs maîtrisent le ballon et héritent de la première occasion via Opoku, qui se joue de Mohr mais est contré par Lawrence (3e). Le Standard réagit avec une reprise de la tête hors cadre de Henry (7e) et une frappe puissante et lointaine de Dierckx, qui force Brent Gabriël à la parade (13e).

Le premier tournant du match survient quelques minutes plus tard, avec la semelle de Nnadi sur Karamoko. Lawrence Visser adresse une carte jaune, puis le VAR l’appelle : le numéro 21 de Zulte est exclu (22e).

En supériorité numérique, le Standard contrôle entièrement le ballon et se crée de plus en plus de danger. Adnane Abid et Mohammed El Hankouri les multiplient, Rafiki Saïd en fait parfois trop et Thomas Henry est rarement bien trouvé, et se loupe quand il est en bonne position. Malgré une domination devenue claire, le score est de 0-0 au repos.

🟥 | Tochukwu Nnadi est expulsé en début de rencontre. 😬⌛️ #STAZWA pic.twitter.com/y2d4STw2nN — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 21, 2025

Le Standard reste muet et perd deux points contre Zulte

Conscient du manque de tranchant de son équipe en supériorité numérique, Vincent Euvrard procède à deux changements au repos : Ibrahim Karamoko et Nayel Mehssatou cèdent leur place à Hakim Sahabo et Timothé Nkada.

Mais malgré ces changements, le Standard ne trouve pas la faille. Les Rouches manquent de rythme, d'une accélération qui fait mal, et Brent Gabriël est attentif à quelques reprises, mais ne doit pas réaliser les arrêts du siècle pour garder son équipe dans le match, même si Saïd le force tout de même à une belle parade à son premier poteau (72e).

Quasiment resté les bras croisés pendant l'ensemble de la rencontre, Matthieu Epolo doit sortir le grand jeu pour garder le Standard dans le match, sur une frappe d'Erenbjerg (77e). Un danger qui ne donne pas le coup de boost nécessaire aux Liégeois, restés muets devant les cages. En fin de match, Marco Ilaimaharitra, tout juste monté au jeu, est aussi exclu pour avoir empêché Ementa de partir au but (90e). Malgré une supériorité numérique de près de 70 minutes, le Standard perd deux nouveaux points contre Zulte Waregem.