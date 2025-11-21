Standard Standard
0-0
Zulte Waregem Zulte Waregem
staStandard
zwaZulte Waregem
Date: 21/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| 0 réaction
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points
Photo: © photonews

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard n'a pas trouvé la faille contre Zulte Waregem, ce vendredi soir. Les Rouches restent englués dans le ventre mou du classement et loupent encore une belle occasion de se rapprocher du top 6.

Le Standard et Zulte Waregem lancent la 15e journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Au rayon des compositions, Vincent Euvrard replace Ibrahim Karamoko au poste de médian défensif et aligne la paire Dierckx - Homawoo en défense centrale.

Nayel Mehssatou est titulaire, comme Mohammed El Hankouri. À Zulte, on retrouve l’ancien défenseur droit du RFC Liège, Benoît Nyssen, dans le onze de base. Jelle Vossen est quant à lui sur le banc.

Nnadi exclu pour une semelle sur Karamoko

En début de partie, c’est plutôt Zulte qui prend le contrôle des opérations. Les visiteurs maîtrisent le ballon et héritent de la première occasion via Opoku, qui se joue de Mohr mais est contré par Lawrence (3e). Le Standard réagit avec une reprise de la tête hors cadre de Henry (7e) et une frappe puissante et lointaine de Dierckx, qui force Brent Gabriël à la parade (13e).

Le premier tournant du match survient quelques minutes plus tard, avec la semelle de Nnadi sur Karamoko. Lawrence Visser adresse une carte jaune, puis le VAR l’appelle : le numéro 21 de Zulte est exclu (22e).

En supériorité numérique, le Standard contrôle entièrement le ballon et se crée de plus en plus de danger. Adnane Abid et Mohammed El Hankouri les multiplient, Rafiki Saïd en fait parfois trop et Thomas Henry est rarement bien trouvé, et se loupe quand il est en bonne position. Malgré une domination devenue claire, le score est de 0-0 au repos.

Le Standard reste muet et perd deux points contre Zulte

Conscient du manque de tranchant de son équipe en supériorité numérique, Vincent Euvrard procède à deux changements au repos : Ibrahim Karamoko et Nayel Mehssatou cèdent leur place à Hakim Sahabo et Timothé Nkada.

Mais malgré ces changements, le Standard ne trouve pas la faille. Les Rouches manquent de rythme, d'une accélération qui fait mal, et Brent Gabriël est attentif à quelques reprises, mais ne doit pas réaliser les arrêts du siècle pour garder son équipe dans le match, même si Saïd le force tout de même à une belle parade à son premier poteau (72e).

Quasiment resté les bras croisés pendant l'ensemble de la rencontre, Matthieu Epolo doit sortir le grand jeu pour garder le Standard dans le match, sur une frappe d'Erenbjerg (77e). Un danger qui ne donne pas le coup de boost nécessaire aux Liégeois, restés muets devant les cages. En fin de match, Marco Ilaimaharitra, tout juste monté au jeu, est aussi exclu pour avoir empêché Ementa de partir au but (90e). Malgré une supériorité numérique de près de 70 minutes, le Standard perd deux nouveaux points contre Zulte Waregem.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.94 8
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Lawrence Henry 73' 6.82 5
  • Précision des passes: 38/43 (88.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 7.19 6
  • Précision des passes: 71/74 (95.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Dierckx Daan 90' 7.45 6
  • Précision des passes: 99/107 (92.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Mohr Tobias 90' 7.85 6
  • Précision des passes: 82/87 (94.3%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 45' 7.2 6
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel   45' 6.37 5
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Abid Adnane   80' 6.25 6
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 87' 7.4 6
  • Précision des passes: 65/70 (92.9%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Said Rafiki 90' 7.0 6
  • Précision des passes: 52/56 (92.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 4/8 (50%)
  • Précision des centres: 3/11 (27.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Henry Thomas 90' 5
Banc
Sahabo Hakim 45' 7.13 6
  • Précision des passes: 38/41 (92.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ayensa Dennis 10' 6.7 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 17' 6.62 6
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco   3' 5.7  
  • Cartes rouges: 1
Plus de stats
Hautekiet Ibe 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 45' 6.51 5
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 8.8 -
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Tanghe Anton 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 12/19 (63.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Lemoine Laurent 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Claes Thomas 90' 6.24 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 5/8 (62.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Nyssen Benoit 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Nnadi Tochukvu   21' 5.75 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Opoku Joseph   73' 6.37 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Erenbjerg Jeppe 90' 6.13 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ake Marley 88' 6.05 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Cappelle Yannick 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Banc
Bostyn Louis 0'  
Kiilerich Jakob 2' 6.5  
Plus de stats
Lofolomo Enrique 17' 6.59 -
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Mituljikic Nikola 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Soglo Emran 0'  
Hedl Tobias 0'  
Ujka Serxho 0'  
Revivre Standard - Zulte Waregem
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00 1

Malgré une supériorité numérique de près de 70 minutes, le Standard a été accroché à Sclessin par Zulte Waregem, ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches po...

présentation (du match)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

10:45

Le Standard n'aura pas le droit de se louper lors de la réception de Zulte Waregem, ce vendredi soir à Sclessin. Pour le passage à la mi-championnat, les Rouches doivent im...

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved