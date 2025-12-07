LIVE : Anderlecht est mené de deux buts ! Première mi-temps catastrophique (2-0)
Le RSC Anderlecht a un sacré coup à jouer ce dimanche à Westerlo. En cas de victoire en Campine, les Mauve & Blanc dépasseront Bruges, battu à Saint-Trond.
42' 3"
|
38
|
COOSEMANS ! Il empêche le 3-0 ! Sakamoto avait été trouvé dans le dos de Camara !
|
37
|
Centre de Sayyadmanesh, Ferri est presque trouvé au point de penalty... Hey, cette fois, intervient bien
|
|
35
|
Eeeeet le 2-0 ! Sayyadmanesh Allahyar ! Une perte de balle plein axe à la relance signée Hey, un centre de Ferri et c'est tête de la part de l'Iranien, au fond!
|
34
|
But de Allahyar Sayyadmanesh
|
31
|
SAKAMOTOOOO !!! Poteau !!! Quelle grossière perte de balle encore de Lucas Hey devant Ferri, Sardella ensuite se fait rouler dans la farine par Sakamoto !
|
29
|
Carte jaune pour Lucas Mbamba-Muanda
|
28
|
Encore une relance catastrophique du RSCA... N'diaye change d'aile directement sur un adversaire
|
25
|
Anderlecht est à la peine (1-0)
Bon centre de Stroeykens bien trouvé dans le dos de Reynolds... Bertaccini ne peut pas reprendre mais c'est un corner
|
|
23
|
Ferri avait été trouvé côté gauche... mais il tarde trop à armer sa frappe ! Bonne montée du latéral campinois
|
20
|
Oooh la grosse erreur de Mbamba qui remet un ballon de la tête, Jungdal était sorti de son but ! Corner concédé en urgence par Bayram pour compenser
|
19
|
Cvetkovic obtient une faute en décrochant, Lapage l'avait bousculé
|
16
|
Bon coup-franc obtenu par Angulo côté gauche...
|
15
|
Contre complètement gâché pour Westerlo, Reynolds a raté son extérieur du droit
|
13
|
Angulo s'offre une première accélération, il dépose Mbamba puis centre mais ça se dégage
|
12
|
Haspolat donne très bien le corner, sur la tête de Bayram... au-dessus
|
11
|
Les relances du RSCA sont difficiles, Sardella puis N'diaye ont directement servi des adversaires... corner maintenant concédé par N'diaye
|
10
|
Faute de Mbamba sur De Cat, ce qui coupe une phase offensive intéressante pour Westerlo
|
8
|
Bon pressing campinois sur N'diaye qui doit dégager en sortie
|
|
5
|
Le premier dégagement de Coosemans après son erreur tente d'aller trouver Angulo... mais Lucas Mbamba jaillit bien
|
2
|
Coosemans, pas forcément mis sous pression sur un ballon en retrait de Sardella, relance très mal, plein axe... Arthur Piedfort surgit et fait 1-0
|
1
|
Mais... mais ?? C'est 1-0 pour Westerlo ! Mais que fait Colin Coosemans sur cette phase ???
|
1
|
But de Arthur Piedfort
|
1
|
Bienvenue au Kuipje pour ce Westerlo-Anderlecht ! En cas de victoire, le RSCA grimpera à la deuxième place du classement
|
1
|
Westerlo - Anderlecht: 0-0
|
|
