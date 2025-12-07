Date: 07/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17

LIVE : Anderlecht est mené de deux buts ! Première mi-temps catastrophique (2-0)

Le RSC Anderlecht a un sacré coup à jouer ce dimanche à Westerlo. En cas de victoire en Campine, les Mauve & Blanc dépasseront Bruges, battu à Saint-Trond.

Temps   42' 3" 
38
 COOSEMANS ! Il empêche le 3-0 ! Sakamoto avait été trouvé dans le dos de Camara !
37
 Centre de Sayyadmanesh, Ferri est presque trouvé au point de penalty... Hey, cette fois, intervient bien
35
 Eeeeet le 2-0 ! Sayyadmanesh Allahyar ! Une perte de balle plein axe à la relance signée Hey, un centre de Ferri et c'est tête de la part de l'Iranien, au fond!
34

But 		But de Allahyar Sayyadmanesh
31
 SAKAMOTOOOO !!! Poteau !!! Quelle grossière perte de balle encore de Lucas Hey devant Ferri, Sardella ensuite se fait rouler dans la farine par Sakamoto !
29
  Carte jaune pour Lucas Mbamba-Muanda
28
 Encore une relance catastrophique du RSCA... N'diaye change d'aile directement sur un adversaire
25
 Anderlecht est à la peine (1-0)
Bon centre de Stroeykens bien trouvé dans le dos de Reynolds... Bertaccini ne peut pas reprendre mais c'est un corner
23
 Ferri avait été trouvé côté gauche... mais il tarde trop à armer sa frappe ! Bonne montée du latéral campinois
20
 Oooh la grosse erreur de Mbamba qui remet un ballon de la tête, Jungdal était sorti de son but ! Corner concédé en urgence par Bayram pour compenser
19
 Cvetkovic obtient une faute en décrochant, Lapage l'avait bousculé
16
 Bon coup-franc obtenu par Angulo côté gauche...
15
 Contre complètement gâché pour Westerlo, Reynolds a raté son extérieur du droit
13
 Angulo s'offre une première accélération, il dépose Mbamba puis centre mais ça se dégage
12
 Haspolat donne très bien le corner, sur la tête de Bayram... au-dessus
11
 Les relances du RSCA sont difficiles, Sardella puis N'diaye ont directement servi des adversaires... corner maintenant concédé par N'diaye
10
 Faute de Mbamba sur De Cat, ce qui coupe une phase offensive intéressante pour Westerlo
8
 Bon pressing campinois sur N'diaye qui doit dégager en sortie
5
 Le premier dégagement de Coosemans après son erreur tente d'aller trouver Angulo... mais Lucas Mbamba jaillit bien
2
 Coosemans, pas forcément mis sous pression sur un ballon en retrait de Sardella, relance très mal, plein axe... Arthur Piedfort surgit et fait 1-0
1
 Mais... mais ?? C'est 1-0 pour Westerlo ! Mais que fait Colin Coosemans sur cette phase ???
1

But 		But de Arthur Piedfort
1
 Bienvenue au Kuipje pour ce Westerlo-Anderlecht ! En cas de victoire, le RSCA grimpera à la deuxième place du classement
1
 Westerlo - Anderlecht: 0-0

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.3  
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Reynolds Bryan 6.7  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Lapage Amando 6.6  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Bayram Emin 6.9  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Mbamba-Muanda Lucas 6.5  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Piedfort Arthur 8.0  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Haspolat Dogucan 6.7  
  • Passes clés: 1
Alcocer Josimar 6.6  
Sakamoto Isa 6.2  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Sayyadmanesh Allahyar 6.6  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Mbamba Lucas  
Nacho Ferri 6.9  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
Sydorchuk Sergiy  
Bujupi Eliot  
Cordero Antoñito  
Vaesen Kyan  
Yow Griffin  
Rommens Tuur  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.0  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
N'Diaye Moussa 6.3  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Hey Lucas 6.8  
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
Sardella Killian 6.8  
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Camara Ilay 6.3  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Stroeykens Mario 6.4  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
De Cat Nathan 6.5  
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Verschaeren Yari 6.5  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Angulo Nilson 6.4  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Cvetkovic Mihajlo 6.2  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Bertaccini Adriano 6.3  
Banc
Saliba Nathan-Dylan  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Llansana Enric  
Özcan Yasin  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 2-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
