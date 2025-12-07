LIVE : Anderlecht est mené de deux buts ! Première mi-temps catastrophique (2-0)

38

COOSEMANS ! Il empêche le 3-0 ! Sakamoto avait été trouvé dans le dos de Camara !



37

Centre de Sayyadmanesh, Ferri est presque trouvé au point de penalty... Hey, cette fois, intervient bien



35

Eeeeet le 2-0 ! Sayyadmanesh Allahyar ! Une perte de balle plein axe à la relance signée Hey, un centre de Ferri et c'est tête de la part de l'Iranien, au fond!



34



But de Allahyar Sayyadmanesh





31

SAKAMOTOOOO !!! Poteau !!! Quelle grossière perte de balle encore de Lucas Hey devant Ferri, Sardella ensuite se fait rouler dans la farine par Sakamoto !



29

Carte jaune pour Lucas Mbamba-Muanda





28

Encore une relance catastrophique du RSCA... N'diaye change d'aile directement sur un adversaire



25

Anderlecht est à la peine (1-0)

Bon centre de Stroeykens bien trouvé dans le dos de Reynolds... Bertaccini ne peut pas reprendre mais c'est un corner



23

Ferri avait été trouvé côté gauche... mais il tarde trop à armer sa frappe ! Bonne montée du latéral campinois



20

Oooh la grosse erreur de Mbamba qui remet un ballon de la tête, Jungdal était sorti de son but ! Corner concédé en urgence par Bayram pour compenser



19

Cvetkovic obtient une faute en décrochant, Lapage l'avait bousculé



16

Bon coup-franc obtenu par Angulo côté gauche...



15

Contre complètement gâché pour Westerlo, Reynolds a raté son extérieur du droit



13

Angulo s'offre une première accélération, il dépose Mbamba puis centre mais ça se dégage



12

Haspolat donne très bien le corner, sur la tête de Bayram... au-dessus



11

Les relances du RSCA sont difficiles, Sardella puis N'diaye ont directement servi des adversaires... corner maintenant concédé par N'diaye



10

Faute de Mbamba sur De Cat, ce qui coupe une phase offensive intéressante pour Westerlo



8

Bon pressing campinois sur N'diaye qui doit dégager en sortie



5

Le premier dégagement de Coosemans après son erreur tente d'aller trouver Angulo... mais Lucas Mbamba jaillit bien



2

Coosemans, pas forcément mis sous pression sur un ballon en retrait de Sardella, relance très mal, plein axe... Arthur Piedfort surgit et fait 1-0



1

Mais... mais ?? C'est 1-0 pour Westerlo ! Mais que fait Colin Coosemans sur cette phase ???



1



But de Arthur Piedfort





1

Bienvenue au Kuipje pour ce Westerlo-Anderlecht ! En cas de victoire, le RSCA grimpera à la deuxième place du classement

