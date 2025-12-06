Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6

Sans briller et en se faisant quelques frayeurs en fin de rencontre, le Standard s'est imposé sur la pelouse du Cercle de Bruges ce samedi. Les Rouches grimpent provisoirement à la cinquième place du classement, en attendant les autres résultats du week-end.

Encore sous le choc de son élimination à Dender en Coupe de Belgique et vivement critiqué par ses supporters depuis lors, le Standard se déplace au Cercle de Bruges, ce samedi, dans le cadre de la 17e journée de Pro League.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard, privé de plusieurs joueurs importants, retourne à une défense à 4, composée de Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Tobias Mohr. Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont alignés dans le cœur du jeu, avec Mohammed El Hankouri devant eux. Adnane Abid est également titulaire, tandis que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont reconduits en attaque. Rafiki saïd est finalement sur le banc, pas Ibrahim Karamoko, blessé.

Sans briller, le Standard fait plier le Cercle après une grosse frayeur

Face à l'avant-dernier du championnat, les Rouches doivent montrer qu'ils ont compris le message envoyé cette semaine par Vincent Euvrard. Mais ce n'est pas le cas dans les premières minutes. Dès les premiers instants, le Cercle profite de la passivité défensive du Standard pour trouver le chemin des filets via Ngoura, mais son but est annulé pour une position de hors-jeu (1e).

Cette rencontre entre un récent 1/8e de finaliste de la Conference League et un prétendant au top 6 ne montre rien de cela. Les déchets techniques sont nombreux et les occasions se font rares... encore plus dans le chef du Standard, qui joue en transition rapide. C'est d'ailleurs comme cela que Timothé Nkada ouvre le score d'un lob bien senti, après avoir été lancé dans la profondeur par Casper Nielsen (0-1, 32e).

Les Rouches restent néanmoins friables défensivement et ne laissent paraître aucune sérénité. Après l'ouverture du score, Epolo doit intervenir devant Agyekum (34e), puis bien fermer l'angle en face-à-face devant Adewumi, qui a porté le ballon sur tout le terrain en contre-attaque (36e). Dans la foulée, le Standard double la mise sur un coup franc de Mohr, dévié par Hautekiet et prolongé dans ses propres filets par Utkus (0-2, 39e). Sans briller, les Liégeois comptent deux buts d'avance au repos.

Le Standard recule et finit par encaisser, mais s'impose tout de même au Cercle

En seconde période, le Standard recule davantage encore et s'occasionne quelques frayeurs, notamment juste après la reprise. La frappe de Minda, tout juste monté au jeu, est contrée (53e) et les Rouches, visiblement émoussés sur le plan physique, mettent de moins en moins le nez à la fenêtre.

Mais dans le camp d'en face, le Cercle de Bruges affiche un faible, très faible niveau de jeu. Les troupes d'Onur Cinel ne se trouvent pas, leurs occasions sont pratiquement inexistantes et le Standard, sans briller, ne souffre finalement pas pour conserver son avantage... jusqu'aux dix dernières minutes. Il faut d'abord une superbe parade d'Epolo pour repousser la tête de Ravych sur la ligne (82e), mais le portier ne peut rien une minute plus tard sur la reprise d'Adewumi, servi par Minda et passé facilement derrière Mohr (1-2, 83e).

Avec une prestation pas si réussie, mais enfin de l'efficacité offensivement, le Standard s'impose au Jan Breydelstadion et grimpe provisoirement à la cinquième place. Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet et Timothé Nkada ont conquis, Josué Homawoo a inquiété et Adnane Abid a déçu. Marco Ilaimaharitra, quant à lui, sera suspendu le week-end prochain face à Louvain après avoir reçu sa cinquième carte jaune de la phase classique.