Cercle de Bruges Cercle de Bruges
1-2
Standard Standard
cerCercle de Bruges
staStandard
0-1
32' Timothée NKada
0-2
39' Edgaras Utkus
(Alan Minda) Oluwaseun Adewumi 82'
1-2
Date: 06/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17
Stade: Jan Breydel

Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Jan Breydelstadion
| 0 réaction
Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6
Photo: © photonews

Sans briller et en se faisant quelques frayeurs en fin de rencontre, le Standard s'est imposé sur la pelouse du Cercle de Bruges ce samedi. Les Rouches grimpent provisoirement à la cinquième place du classement, en attendant les autres résultats du week-end.

Encore sous le choc de son élimination à Dender en Coupe de Belgique et vivement critiqué par ses supporters depuis lors, le Standard se déplace au Cercle de Bruges, ce samedi, dans le cadre de la 17e journée de Pro League.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard, privé de plusieurs joueurs importants, retourne à une défense à 4, composée de Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Tobias Mohr. Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont alignés dans le cœur du jeu, avec Mohammed El Hankouri devant eux. Adnane Abid est également titulaire, tandis que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont reconduits en attaque. Rafiki saïd est finalement sur le banc, pas Ibrahim Karamoko, blessé.

Sans briller, le Standard fait plier le Cercle après une grosse frayeur

Face à l'avant-dernier du championnat, les Rouches doivent montrer qu'ils ont compris le message envoyé cette semaine par Vincent Euvrard. Mais ce n'est pas le cas dans les premières minutes. Dès les premiers instants, le Cercle profite de la passivité défensive du Standard pour trouver le chemin des filets via Ngoura, mais son but est annulé pour une position de hors-jeu (1e).

Cette rencontre entre un récent 1/8e de finaliste de la Conference League et un prétendant au top 6 ne montre rien de cela. Les déchets techniques sont nombreux et les occasions se font rares... encore plus dans le chef du Standard, qui joue en transition rapide. C'est d'ailleurs comme cela que Timothé Nkada ouvre le score d'un lob bien senti, après avoir été lancé dans la profondeur par Casper Nielsen (0-1, 32e).

Les Rouches restent néanmoins friables défensivement et ne laissent paraître aucune sérénité. Après l'ouverture du score, Epolo doit intervenir devant Agyekum (34e), puis bien fermer l'angle en face-à-face devant Adewumi, qui a porté le ballon sur tout le terrain en contre-attaque (36e). Dans la foulée, le Standard double la mise sur un coup franc de Mohr, dévié par Hautekiet et prolongé dans ses propres filets par Utkus (0-2, 39e). Sans briller, les Liégeois comptent deux buts d'avance au repos.

Le Standard recule et finit par encaisser, mais s'impose tout de même au Cercle

En seconde période, le Standard recule davantage encore et s'occasionne quelques frayeurs, notamment juste après la reprise. La frappe de Minda, tout juste monté au jeu, est contrée (53e) et les Rouches, visiblement émoussés sur le plan physique, mettent de moins en moins le nez à la fenêtre.

Mais dans le camp d'en face, le Cercle de Bruges affiche un faible, très faible niveau de jeu. Les troupes d'Onur Cinel ne se trouvent pas, leurs occasions sont pratiquement inexistantes et le Standard, sans briller, ne souffre finalement pas pour conserver son avantage... jusqu'aux dix dernières minutes. Il faut d'abord une superbe parade d'Epolo pour repousser la tête de Ravych sur la ligne (82e), mais le portier ne peut rien une minute plus tard sur la reprise d'Adewumi, servi par Minda et passé facilement derrière Mohr (1-2, 83e).

Avec une prestation pas si réussie, mais enfin de l'efficacité offensivement, le Standard s'impose au Jan Breydelstadion et grimpe provisoirement à la cinquième place. Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet et Timothé Nkada ont conquis, Josué Homawoo a inquiété et Adnane Abid a déçu. Marco Ilaimaharitra, quant à lui, sera suspendu le week-end prochain face à Louvain après avoir reçu sa cinquième carte jaune de la phase classique.

Les compositions

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Delanghe Maxime 90' 6.03 6
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Magnée Gary 90' 6.67 6
  • Précision des passes: 34/52 (65.4%)
  • Passes clés: 6
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 6/15 (40%)
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
  • Ballons perdus: 32
Plus de stats
Diakite Ibrahim 45' 5.83 5
  • Précision des passes: 21/33 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Ravych Christiaan 90' 6.8 6
  • Précision des passes: 52/59 (88.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Utkus Edgaras 66' 6.7 6
  • Précision des passes: 48/58 (82.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Nazinho Flavio 90' 6.53 6
  • Précision des passes: 44/57 (77.2%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Adewumi Oluwaseun 90' 7.52 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/15 (33.3%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 4/4 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Agyekum Lawrence 45' 6.37 6
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Diaby Ibrahima 45' 6.01 5
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Diop Edan 90' 6.98 6
  • Précision des passes: 55/64 (85.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ngoura Steve 86' 6.45 6
  • Précision des passes: 11/20 (55%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Warleson 0'  
Kakou Emmanuel 24' 6.35 6
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Diakite Oumar 45' 6.2 5
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Minda Alan A 45' 6.93 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 21/21 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Gerkens Pieter 45' 5.86 6
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Jurado Heriberto 4' 6.18  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Wilde Nils 0'  
Martle Xander 0'  
Kouassi Krys 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.22 7
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 18/42 (42.9%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.35 6
  • Précision des passes: 9/20 (45%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.53 6
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.77 7
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Mohr Tobias 90' 6.88 6
  • Précision des passes: 21/30 (70%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Nielsen Casper A 90' 6.63 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/31 (41.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/16 (18.8%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco   90' 6.16 7
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 4
  • Interceptions: 5
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Abid Adnane 66' 6.68 6
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 65' 6.06 6
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
NKada Timothée 70' 7.57 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 70' 6.28 6
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Sahabo Hakim 0'  
Mehssatou Nayel 25' 6.58 6
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Henry Thomas 20' 4
Kuavita Leandre   20' 6.43 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki 24' 6.92 7
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
René Mitongo 0'  
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 0'  
Assengue Steeven 0'  
Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 0-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
