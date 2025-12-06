Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

L'Union a concédé le partage (1-1) contre La Gantoise. Les Buffalos ont rapidement ouvert le score et s'en sont ensuite remis à leur gardien.

En accueillant La Gantoise, l'Union Saint-Gilloise avait l'opportunité de mettre le Club de Bruges sous pression avant le périlleux déplacement des Blauw en Zwart à Saint-Trond. Pour cela, David Hubert était privé de Mathias Rasmussen et Kamiel Van de Perre au milieu de terrain.

Il a donc aligné Rob Schoofs et Adem Zorgane derrière Anouar Ait El Hadj. En pointe, l'Union s'est alignée avec un duo Kevin Rodriguez - Raul Florucz. Promise David a donc commencé sur le banc, tout comme Fedde Leysen et Louis Patris. Dans le camp d'en face, Siebe Van der Heyden était bien titulaire pour son retour au Parc Duden.

Le match a commencé dans un silence total suite à l'action de protestation du douzième homme face à la situation actuelle. Aucune clameur donc sur le poteau trouvé par Raul Florucz après une action magnifiquement construite dès la troisième minute.

L'Union prise à froid

Les supporters gantois n'ont tout de même pas pu s'empêcher de laisser échapper quelques cris étouffés sur l'ouverture du score de leur équipe deux minutes plus tard. C'est une rentrée en jeu mal dégagée par Christian Burgess qui en est à l'origine : la frappe d'Omri Gandelman a été détournée par Kjell Scherpen, mais Matisse Samoise était présent au rebond pour faire 0-1.

Poussée par le début des encouragements du Parc Duden après 12 minutes, l'Union a poussé, tournant autour du rectangle visiteur. Mais à force de s'entêter dans l'axe, les Saint-Gillois sont longtemps restés bredouilles, offrant même à leur adversaire quelques occasions de partir en contre. Ce n'est que dans le troisième quart d'heure que le danger s'est précisé.

Raul Florucz a d'abord cru égaliser en trompant Davy Roef du gauche après être joliment rentré dans le jeu, mais la joie a été de courte durée une fois son hors-jeu signalé. Roef est ensuite intervenu pour détourner la frappe puissante de Ross Sykes, servi par Christian Burgess sur corner.

0-1 au repos, mais presque 1-1 à la reprise : l'Union a recommencé le match comme elle l'avait entamé, avec une énorme occasion. Raul Florucz et Kevin Rodriguez ont un temps transformé le maillot jaune saint-gillois en celui de la Seleção brésilienne, avec une combinaison magnifique pour lancer l'Autrichien face à Roef, mais ce dernier s'est interposé et a ensuite eu la chance de voir le ballon ricocher sur la jambe de Florucz juste à côté du but.

Ragaillardis, les Saint-Gillois ont acculé leur adversaire dans leur rectangle, avec un paquet de centres dangereux, dont un de Sykes qui s'est transformé en ballon en plein vers la lucarne, détourné du bout des doigts par Roef. Kjell Schepren a aussi eu l'occasion de s'illustrer sur un coup franc direct d'Abdelkahar Kadri.

La deuxième mi-temps s'est toutefois jouée dans le camp des Buffalos. Davy Roef s'est montré héroïque pour empêcher Ross Sykes puis Promise David d'égaliser, respectivement sur corner puis lors d'un rush en profondeur. Mais le dernier rempart gantois a tout de même dû s'annoncer vaincu dans le dernier quart d'heure. Il a pourtant répondu présent sur une frappe de Khalaili, mais la reprise complètement manquée de Promise David a désarçonné la défense, Mac Allister en a profité pour égaliser au petit rectangle (77e, 1-1).

Sur sa lancée, l'Union a continué à prendre d'assaut le rectangle des Buffalos. Avec plusieurs frissons à la clé...mais pas de but, malgré un dernier ballon dévié qui n'a pas pris Roef à défaut. 1-1, score final : l'Union Saint-Gilloise est à créditer d'un excellent match, sans doute l'un des meilleurs depuis l'arrivée de David Hubert, mais laisse au Club de Bruges l'opportunité de revenir à deux points de la première place.